Минобороны разорвет контракт с фигурантом дела об убийстве Далера Бобиева

Муж опекунши Далера Бобиева лишится контракта с армией РФ

26 сентября 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Александру Наумову вменяют статью 117 УК РФ (истязание) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Минобороны России расторгнет контракт с Александром Наумовым, который обвиняется в истязаниях над Далером Бобиевым — мальчиком, найденным мертвым в Екатеринбурге в июне 2023-го. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с обстоятельствами дела. «Наумов — опытный военный, прошедший через горячие точки, в частности, Сирию и Карабах. В зоне СВО [спецоперации РФ на Украине] он получил ранение, и у него за плечами множество заслуг и наград. Минобороны, скорее всего, расторгнет с ним контракт, но это не означает, что он не сможет продолжить службу. Даже в случае реального срока он имеет возможность заключить новый контракт и вернуться на СВО», — отметил собеседник агентства. Ранее прокурор запросил для Александра Наумова наказание в виде шести лет лишения свободы. Гособвинитель настаивал на том, чтобы подсудимый отбывал наказание в колонии общего режима. Приговор огласят в ближайшее время. Тело Далера Бобиева обнаружили в сумке в гараже Наумовых. Веронику Наумову — опекуншу мальчика — задержали, Александр в этот момент находился в зоне спецоперации РФ на Украине. По версии свердловского СКР, Наумова убила мальчика еще в декабре 2022-го. Вместе с Наумовой на скамье подсудимых ее племянник Даниил Егольников. Улики, указывающие на возможное участие в смерти ребенка Александра Наумова, были обнаружены в ходе следствия. Более детальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны России расторгнет контракт с Александром Наумовым, который обвиняется в истязаниях над Далером Бобиевым — мальчиком, найденным мертвым в Екатеринбурге в июне 2023-го. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с обстоятельствами дела. «Наумов — опытный военный, прошедший через горячие точки, в частности, Сирию и Карабах. В зоне СВО [спецоперации РФ на Украине] он получил ранение, и у него за плечами множество заслуг и наград. Минобороны, скорее всего, расторгнет с ним контракт, но это не означает, что он не сможет продолжить службу. Даже в случае реального срока он имеет возможность заключить новый контракт и вернуться на СВО», — отметил собеседник агентства. Ранее прокурор запросил для Александра Наумова наказание в виде шести лет лишения свободы. Гособвинитель настаивал на том, чтобы подсудимый отбывал наказание в колонии общего режима. Приговор огласят в ближайшее время. Тело Далера Бобиева обнаружили в сумке в гараже Наумовых. Веронику Наумову — опекуншу мальчика — задержали, Александр в этот момент находился в зоне спецоперации РФ на Украине. По версии свердловского СКР, Наумова убила мальчика еще в декабре 2022-го. Вместе с Наумовой на скамье подсудимых ее племянник Даниил Егольников. Улики, указывающие на возможное участие в смерти ребенка Александра Наумова, были обнаружены в ходе следствия. Более детальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.