Суд арестовал бывшего мэра Сочи. Видео

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Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Stock
Алексей Копайгородский подозревается в создании организационной преступной группы Фото:

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, доставленный после задержания в Москву, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд в Москве отправил под стражу экс-мэра Сочи Копайгородского по делу об особо крупной растрате», — пишет ТАСС со ссылкой на суд. Уточняется, что бывшего главу Сочи арестовали до 18 ноября 2024 года.

Ранее экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в зоне спецоперации и доставили в Москву по подозрению в создании организационной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбище. По предположениям следствия, группа могла зарабатывать от 10 до 15 миллионов рублей каждый месяц.

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Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, доставленный после задержания в Москву, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд в Москве отправил под стражу экс-мэра Сочи Копайгородского по делу об особо крупной растрате», — пишет ТАСС со ссылкой на суд. Уточняется, что бывшего главу Сочи арестовали до 18 ноября 2024 года. Ранее экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в зоне спецоперации и доставили в Москву по подозрению в создании организационной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбище. По предположениям следствия, группа могла зарабатывать от 10 до 15 миллионов рублей каждый месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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