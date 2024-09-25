Суд арестовал бывшего мэра Сочи. Видео

25 сентября 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Алексей Копайгородский подозревается в создании организационной преступной группы Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, доставленный после задержания в Москву, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд в Москве отправил под стражу экс-мэра Сочи Копайгородского по делу об особо крупной растрате», — пишет ТАСС со ссылкой на суд. Уточняется, что бывшего главу Сочи арестовали до 18 ноября 2024 года. Ранее экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в зоне спецоперации и доставили в Москву по подозрению в создании организационной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбище. По предположениям следствия, группа могла зарабатывать от 10 до 15 миллионов рублей каждый месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, доставленный после задержания в Москву, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд в Москве отправил под стражу экс-мэра Сочи Копайгородского по делу об особо крупной растрате», — пишет ТАСС со ссылкой на суд. Уточняется, что бывшего главу Сочи арестовали до 18 ноября 2024 года. Ранее экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в зоне спецоперации и доставили в Москву по подозрению в создании организационной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбище. По предположениям следствия, группа могла зарабатывать от 10 до 15 миллионов рублей каждый месяц.