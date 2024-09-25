Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, доставленный после задержания в Москву, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
«Суд в Москве отправил под стражу экс-мэра Сочи Копайгородского по делу об особо крупной растрате», — пишет ТАСС со ссылкой на суд. Уточняется, что бывшего главу Сочи арестовали до 18 ноября 2024 года.
Ранее экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в зоне спецоперации и доставили в Москву по подозрению в создании организационной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбище. По предположениям следствия, группа могла зарабатывать от 10 до 15 миллионов рублей каждый месяц.
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