Зеленский в ООН заявил, что только его «мирный план» остановит конфликт на Украине

Зеленский: «победный план» — это наилучшая и самая полная возможность для мира
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Украинский лидер заявил, что право вето ООН и мирные миссии других государств неспособны завершить конфликт с Россией
Украинский лидер заявил, что право вето ООН и мирные миссии других государств неспособны завершить конфликт с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что его «победный план» способен завершить конфликт на Украине и является лучшей возможностью для мира, поскольку учитывает потребности всех и не имеет права вето. Об этом украинский лидер заявил на Генассамблее ООН.

«Формула мира может это [завершить конфликт на Украине] сделать. И ещё раз, в ней нет права вето, поэтому это наилучшая возможность для мира, все равны, и она эффективна и всеохватна», — сообщил Владимир Зеленский. Трансляция выступления ведется на официальном сайте ООН.

Украинский лидер подчеркнул, что право вето ООН неспособно остановить конфликт с Россией. Точно также и альтернативы по переговорам с РФ, которые предлагают другие страны, бессильны приблизить конец противостояния Киева и Москвы, поскольку они игнорируют интересы Украины и дают российскому президенту Владимиру Путину «политическое пространство» для продолжения СВО.

Зеленский 22 сентября акцентировал внимание на целесообразности нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь территории России как одного из ключевых аспектов «плана победы» Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сдержанно относятся к мирному плану украинского лидера, но ознакомятся с ним, если его опубликуют, сообщает MK.RU.

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что его «победный план» способен завершить конфликт на Украине и является лучшей возможностью для мира, поскольку учитывает потребности всех и не имеет права вето. Об этом украинский лидер заявил на Генассамблее ООН. «Формула мира может это [завершить конфликт на Украине] сделать. И ещё раз, в ней нет права вето, поэтому это наилучшая возможность для мира, все равны, и она эффективна и всеохватна», — сообщил Владимир Зеленский. Трансляция выступления ведется на официальном сайте ООН. Украинский лидер подчеркнул, что право вето ООН неспособно остановить конфликт с Россией. Точно также и альтернативы по переговорам с РФ, которые предлагают другие страны, бессильны приблизить конец противостояния Киева и Москвы, поскольку они игнорируют интересы Украины и дают российскому президенту Владимиру Путину «политическое пространство» для продолжения СВО. Зеленский 22 сентября акцентировал внимание на целесообразности нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь территории России как одного из ключевых аспектов «плана победы» Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сдержанно относятся к мирному плану украинского лидера, но ознакомятся с ним, если его опубликуют, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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