Раскрыты подробности убийства подростка мигрантами в Челябинске

Мигранты, обвиняемые в убийстве подростка в Челябинске, лгали следствию

25 сентября 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Хронологию событий в вечер убийства подростка восстановили посекундно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами Прокурор Иван Кравцов 25 сентября во время судебного заседания по делу об убийстве подростка у ТРК «Космос» в Челябинске посекундно восстановил хронологию потасовки. О событиях «стрелки», последних минутах жизни подростка и лжи на допросах — рассказывает URA.RU. Начало конфликта Изначально Миров планировал разобраться с молодым человеком, высказывания в соцсетях которого оскорбили мигранта. Он вместе с другими участниками потасовки разыскивал своего обидчика в ТРК «Космос», а последний обратился за помощью к товарищу. Приехавший на помощь другу челябинец получил не менее пяти ударов по голове и туловищу, не успев начать диалог с мигрантами. После все разбежались. Одного из мигрантов челябинцы настигли во дворе вблизи «Космоса». Молодые люди попросили по телефону сообщить Джаллилову и Одинаеву о необходимости встретиться на парковке торгового центра. Позже владелец телефона будет проходить по делу как свидетель. «Встретимся в 23:00» Подсудимые с криками бросились к челябинцам, кидая палки и камни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Избитый у входа в «Космос» челябинец находился на назначенном месте вместе с погибшим и вел диалог с взрослыми мужчинами, когда компания подсудимых прибежала на парковку. По словам свидетелей, до появления Мирова, все было спокойно. Подсудимые прибыли на парковку ровно в 23:00. Спустя шесть минут они с угрожающими криками бросились в сторону молодых людей, попутно метая в них палки и камни. Погибший вместе с товарищами начал убегать, но Миров успел догнать предполагаемого обидчика и схватить за заднюю часть одежды. Он силой одернул подростка, и когда юноша оказался лицом к мигранту, последний нанес ему два удара ножом и один ногой. Позже следствие установит, что смертельное ранение парень получил в левую часть груди в 23 часа 6 минут и 42 секунды. Спустя три секунды удары юноше начали наносить и остальные обвиняемые в убийстве, кроме Нажмиддина Имомова. Последний находился чуть дальше от остальных, однако сразу побежал к товарищам. Каждый из нападавших нанес не менее одного удара ногой, рукой или палкой. Записи с камер покажут, что подбежавшие мигранты, видели, что молодой человек уже ранен ножом, а с Имомова снимут обвинения по статье 105 УК РФ. Ложь на допросах и «невидимая» палка В своих показаниях подсудимые не раз изменят детали. Миров, которому в обвинительном заключении прокуратура запросила самый большой срок — 18 лет, и вовсе расскажет версию, противоречащую видеодоказательствам. Показания Шахрома Мирова противоречили записям с камер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На допросах Миров будет рассказывать, что погибший оскорблял его и представился лидером компании обидчика. Однако камеры зафиксировали иное. Спустя полгода он сообщит, что словесный конфликт произошел все же не с погибшим, а с его товарищем, избитым до назначения «стрелки». Мигрант частично признает вину в убийстве подростка, но будет утверждать, что не хотел убивать. Органы следствия же считают, что умысел убийства является объективным и указывают на архивы с камер домофона, которые записывают и звук. Перед первым допросом полицейские покажут Мирову видео, на котором он наносит удары ножом подростку. Однако он будет доказывать, что зачинщиком драки был погибший. «Я видел запись и не знаю, почему на ней не видно, как потерпевший стал разворачиваться и пытаться ударить меня палкой. Я защищался от ударов и достал нож, нанес несколько ударов», — цитирует мигранта прокурор Иван Кравцов. Видеозаписи этот факт опровергнут. Спор братьев-близнецов о причастности В причастности к убийству обвиняется Тоир Джаллилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На скамье подсудимых оказались близнецы Зоир и Тоир Джаллиловы. В день убийства братья были одеты в одинаковую одежду и отрицали причастность к нападению. Один из них и вправду в момент ранения передал палку одному из товарищей. К моменту оглашения обвинительного заключения следствие достоверно установило, кто из них все же нанес удар подростку. «Один их них стоял вблизи места, где погибшему нанесли удар. Другой — участвовал в нападении. Оба отказываются от своей причастности, но у Зоира позиция оказалась более связанной и последовательной. Показания полностью соответствуют исследованию видеозаписи», — сообщил Иван Кравцов. Подготовка к «стрелке» Каждый из подсудимых заявлял на допросах о том, что они не имели предварительного сговора в хулиганстве. Этот факт оказался еще одной ложью в их показаниях. «Они координировали свои действия. Цитирую: „не играем в шашки“, „сделать так, чтобы никого не поймали“, „взять палку“», — сообщил Иван Кравцов в зале суда. Диалог мигрантов попал на записи с камер домофона. Новость по теме Какие сроки для подсудимых запросила прокуратура Кравцов отметил, что подсудимые избегали встречи с полицией. Один из участников конфликта в пути сообщил, что впереди находятся правоохранители. Другой предложил «идти в обход». Один из свидетелей, пришедший на «стрелку» со стороны мигрантов, и вовсе, услышав полицейские сирены, стал убегать. Спустя пару метров он на ходу ударится в патрульный автомобиль. Позже на камеры домофонов попадет то, как от полицейского автомобиля будут убегать подсудимые. На них же следствие обнаружит нецензурные предложения, которые подтвердят желание обвиняемых нанести вред компании подростка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Иван Кравцов 25 сентября во время судебного заседания по делу об убийстве подростка у ТРК «Космос» в Челябинске посекундно восстановил хронологию потасовки. О событиях «стрелки», последних минутах жизни подростка и лжи на допросах — рассказывает URA.RU. Изначально Миров планировал разобраться с молодым человеком, высказывания в соцсетях которого оскорбили мигранта. Он вместе с другими участниками потасовки разыскивал своего обидчика в ТРК «Космос», а последний обратился за помощью к товарищу. Одного из мигрантов челябинцы настигли во дворе вблизи «Космоса». Молодые люди попросили по телефону сообщить Джаллилову и Одинаеву о необходимости встретиться на парковке торгового центра. Позже владелец телефона будет проходить по делу как свидетель. Избитый у входа в «Космос» челябинец находился на назначенном месте вместе с погибшим и вел диалог с взрослыми мужчинами, когда компания подсудимых прибежала на парковку. По словам свидетелей, до появления Мирова, все было спокойно. Подсудимые прибыли на парковку ровно в 23:00. Спустя шесть минут они с угрожающими криками бросились в сторону молодых людей, попутно метая в них палки и камни. Погибший вместе с товарищами начал убегать, но Миров успел догнать предполагаемого обидчика и схватить за заднюю часть одежды. Спустя три секунды удары юноше начали наносить и остальные обвиняемые в убийстве, кроме Нажмиддина Имомова. Последний находился чуть дальше от остальных, однако сразу побежал к товарищам. Каждый из нападавших нанес не менее одного удара ногой, рукой или палкой. Записи с камер покажут, что подбежавшие мигранты, видели, что молодой человек уже ранен ножом, а с Имомова снимут обвинения по статье 105 УК РФ. В своих показаниях подсудимые не раз изменят детали. Миров, которому в обвинительном заключении прокуратура запросила самый большой срок — 18 лет, и вовсе расскажет версию, противоречащую видеодоказательствам. На допросах Миров будет рассказывать, что погибший оскорблял его и представился лидером компании обидчика. Однако камеры зафиксировали иное. Спустя полгода он сообщит, что словесный конфликт произошел все же не с погибшим, а с его товарищем, избитым до назначения «стрелки». Мигрант частично признает вину в убийстве подростка, но будет утверждать, что не хотел убивать. Органы следствия же считают, что умысел убийства является объективным и указывают на архивы с камер домофона, которые записывают и звук. Перед первым допросом полицейские покажут Мирову видео, на котором он наносит удары ножом подростку. Однако он будет доказывать, что зачинщиком драки был погибший. На скамье подсудимых оказались близнецы Зоир и Тоир Джаллиловы. В день убийства братья были одеты в одинаковую одежду и отрицали причастность к нападению. Один из них и вправду в момент ранения передал палку одному из товарищей. К моменту оглашения обвинительного заключения следствие достоверно установило, кто из них все же нанес удар подростку. «Один их них стоял вблизи места, где погибшему нанесли удар. Другой — участвовал в нападении. Оба отказываются от своей причастности, но у Зоира позиция оказалась более связанной и последовательной. Показания полностью соответствуют исследованию видеозаписи», — сообщил Иван Кравцов. Каждый из подсудимых заявлял на допросах о том, что они не имели предварительного сговора в хулиганстве. Этот факт оказался еще одной ложью в их показаниях. Кравцов отметил, что подсудимые избегали встречи с полицией. Один из участников конфликта в пути сообщил, что впереди находятся правоохранители. Другой предложил «идти в обход». Один из свидетелей, пришедший на «стрелку» со стороны мигрантов, и вовсе, услышав полицейские сирены, стал убегать. Спустя пару метров он на ходу ударится в патрульный автомобиль. Позже на камеры домофонов попадет то, как от полицейского автомобиля будут убегать подсудимые. На них же следствие обнаружит нецензурные предложения, которые подтвердят желание обвиняемых нанести вред компании подростка.