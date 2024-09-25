Прокуратура запросила реальные сроки мигрантам, обвиняемым в убийстве подростка в Челябинске. Видео

Мигрантов, обвиняемых в убийстве челябинца у ТРК, просят отправить в колонию

25 сентября 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Наибольшее наказание запросили для Мирова — 18 лет колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами Мигрантов, обвиняемых в убийстве школьника у ТРК «Космос» в Челябинске, попросили отправить в колонию. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, для тех, кто обвинялся лишь в хулиганстве, также запросили реальные сроки. «Прошу признать виновными в убийстве и хулиганстве, назначив наказание Шахрому Мирову в виде 18 лет лишения свободы, Тоиру Джаллилову в виде 13 лет лишения свободы, Абдулвахобу Сабурову и Шахзоду Сатторову в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Нажмиддину Имомову и Ислому Ахмадову прошу назначить наказание по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство) в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы, Хуршеду Одинаеву и Зоиру Джаллилову в виде пяти лет лишения свободы», — передает корреспондент URA.RU слова Ивана Кравцова. Для обвиняемых в убийстве подростка запросили сроки в колонии строгого режима, для подсудимых с «хулиганкой» — общего. С одного из участников конфликта сняли обвинения в убийстве. Имомов, по версии следствия, после рассмотрения записей с камер видеонаблюдения, виновен только в части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Убийство подростка произошло в апреле 2023 года возле ТРК «Космос». Предварительно, конфликт начался в социальных сетях. В итоге две компании встретились, чтобы уладить отношения. Но разговора не получилось. В ходе драки челябинцу нанесли удар ножом, от которого он скончался. Сотрудники полиции задержали участников конфликта одного за другим. Всего по делу проходило 11 обвиняемых. Восьмерых из них поймали, еще трое успели покинуть территорию РФ. Лишь у одного из задержанных было российское гражданство. По мере расследования одного из мигрантов вычеркнули из списка причастных к убийству. Но за ним были замечены другие преступления, за которые он не понес наказания в связи с примирением сторон. Но обвиняемых на скамье подсудимых не стало меньше, так как вскоре в Казахстане был задержан один из сбежавших. Его депортировали в Россию для суда. Из всех задержанных частично признал вину лишь Миров. Другие же отрицали причастность. На первых заседаниях суда мигранты вели себя нагло: кричали на журналистов, поворачивались спиной к судье, громко общались друг с другом, смеялись. Создалось впечатление, что они нисколько не раскаиваются в содеянном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигрантов, обвиняемых в убийстве школьника у ТРК «Космос» в Челябинске, попросили отправить в колонию. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, для тех, кто обвинялся лишь в хулиганстве, также запросили реальные сроки. «Прошу признать виновными в убийстве и хулиганстве, назначив наказание Шахрому Мирову в виде 18 лет лишения свободы, Тоиру Джаллилову в виде 13 лет лишения свободы, Абдулвахобу Сабурову и Шахзоду Сатторову в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Нажмиддину Имомову и Ислому Ахмадову прошу назначить наказание по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство) в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы, Хуршеду Одинаеву и Зоиру Джаллилову в виде пяти лет лишения свободы», — передает корреспондент URA.RU слова Ивана Кравцова. Для обвиняемых в убийстве подростка запросили сроки в колонии строгого режима, для подсудимых с «хулиганкой» — общего. С одного из участников конфликта сняли обвинения в убийстве. Имомов, по версии следствия, после рассмотрения записей с камер видеонаблюдения, виновен только в части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Убийство подростка произошло в апреле 2023 года возле ТРК «Космос». Предварительно, конфликт начался в социальных сетях. В итоге две компании встретились, чтобы уладить отношения. Но разговора не получилось. В ходе драки челябинцу нанесли удар ножом, от которого он скончался. Сотрудники полиции задержали участников конфликта одного за другим. Всего по делу проходило 11 обвиняемых. Восьмерых из них поймали, еще трое успели покинуть территорию РФ. Лишь у одного из задержанных было российское гражданство. По мере расследования одного из мигрантов вычеркнули из списка причастных к убийству. Но за ним были замечены другие преступления, за которые он не понес наказания в связи с примирением сторон. Но обвиняемых на скамье подсудимых не стало меньше, так как вскоре в Казахстане был задержан один из сбежавших. Его депортировали в Россию для суда. Из всех задержанных частично признал вину лишь Миров. Другие же отрицали причастность. На первых заседаниях суда мигранты вели себя нагло: кричали на журналистов, поворачивались спиной к судье, громко общались друг с другом, смеялись. Создалось впечатление, что они нисколько не раскаиваются в содеянном.