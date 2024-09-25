Отправленный в СИЗО экс-мэр Сочи попросился обратно на СВО

25 сентября 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Алексей Копайгородский просится обратно на СВО Фото: Анна Гулева\Wikipedia\CC BY-SA 4.0 Арестованный экс-глава Сочи Алексей Копайгородский хочет вернуться обратно в зону проведения СВО. Об этом сообщил его адвокат. «Алексей Копайгородский попросил суд вернуть его на СВО, чтобы он продолжил служить», — пишет telegram-канал Mash. По словам адвоката бывшего мэра Сочи, в зоне спецоперации также находится жена Копайгородского. Ранее суд арестовал экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского почти на два месяца — до 18 ноября. Его обвиняют в присвоении двух земельных участков и дома стоимостью 3,7 миллиона рублей, который он, как сообщил адвокат, пожертвовал благотворительному фонду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный экс-глава Сочи Алексей Копайгородский хочет вернуться обратно в зону проведения СВО. Об этом сообщил его адвокат. «Алексей Копайгородский попросил суд вернуть его на СВО, чтобы он продолжил служить», — пишет telegram-канал Mash. По словам адвоката бывшего мэра Сочи, в зоне спецоперации также находится жена Копайгородского. Ранее суд арестовал экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского почти на два месяца — до 18 ноября. Его обвиняют в присвоении двух земельных участков и дома стоимостью 3,7 миллиона рублей, который он, как сообщил адвокат, пожертвовал благотворительному фонду.