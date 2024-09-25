В чем обвиняют арестованного экс-мэра Сочи

Бывшему мэру Сочи вменяют ущерб на 3,7 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Stock
Алексею Копайгородскому вменяют присвоение двух земельных участков Фото:

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обвиняют в присвоении двух участков земли и дома стоимостью 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат экс-главы города.

«Бывшего мэра Сочи обвиняют в хищении двух земельных участков и дома стоимостью 3 миллиона 700 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Baza. Как рассказал адвокат Копайгородского, бывший чиновник пожертвовал этот дом благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Сам экс-мэр Сочи вину не признает. Он просит отпустить его обратно в зону проведения спецоперации, где, по данным Baza, находится его жена. Копайгородский заявил, что отправился на СВО, потому что понял, что это его гражданский долг.

Суд арестовал бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября 2024 года. Его задержали в зоне СВО и доставили в Москву по подозрению в создании преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбище.

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Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обвиняют в присвоении двух участков земли и дома стоимостью 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат экс-главы города. «Бывшего мэра Сочи обвиняют в хищении двух земельных участков и дома стоимостью 3 миллиона 700 тысяч рублей», — пишет telegram-канал Baza. Как рассказал адвокат Копайгородского, бывший чиновник пожертвовал этот дом благотворительному фонду «Дети Донбасса». Сам экс-мэр Сочи вину не признает. Он просит отпустить его обратно в зону проведения спецоперации, где, по данным Baza, находится его жена. Копайгородский заявил, что отправился на СВО, потому что понял, что это его гражданский долг. Суд арестовал бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября 2024 года. Его задержали в зоне СВО и доставили в Москву по подозрению в создании преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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