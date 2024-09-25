Генерал Картаполов объяснил, зачем России менять ядерную доктрину

Картаполов: изменения сделают ядерную доктрину более гибкой и эффективной

25 сентября 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Изменения направлены на то, чтобы ядерная доктрина соответствовала современным реалиям, заявил Андрей Картаполов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что изменения, внесенные в ядерную доктрину России сделают ее более гибкой и эффективной. Об этом генерал рассказал в беседе с журналистами российского информационного агентства. «Внесенные в ядерную доктрину России изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной», — заявил Картаполов РИА Новости. По его словам, эти изменения необходимы для того, чтобы доктрина соответствовала современным реалиям. Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предложил расширить условия применения ядерного оружия. Он указал включить в них агрессию неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства, рассматривая это как совместное нападение на Россию. Путин добавил, что Россия готова применить ядерное оружие в ответ на начало воздушно-космического нападения на ее территорию. Он подчеркнул, что даже угроза суверенитету России или Беларуси обычным оружием, создающая критическую опасность, станет основанием для ядерного ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что изменения, внесенные в ядерную доктрину России сделают ее более гибкой и эффективной. Об этом генерал рассказал в беседе с журналистами российского информационного агентства. «Внесенные в ядерную доктрину России изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной», — заявил Картаполов РИА Новости. По его словам, эти изменения необходимы для того, чтобы доктрина соответствовала современным реалиям. Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предложил расширить условия применения ядерного оружия. Он указал включить в них агрессию неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства, рассматривая это как совместное нападение на Россию. Путин добавил, что Россия готова применить ядерное оружие в ответ на начало воздушно-космического нападения на ее территорию. Он подчеркнул, что даже угроза суверенитету России или Беларуси обычным оружием, создающая критическую опасность, станет основанием для ядерного ответа.