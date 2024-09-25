«Мы выстрелили себе в ногу»: главный тренер «Трактора» объяснил поражение от «Салавата Юлаева»

Тренер ХК «Трактор» Гру: «Салават Юлаев» сумел перевернуть игру на 180 градусов
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Хоккей Трактор-Нефтехимик. Челябинск, гру бенуа
По словам Гру, два удаления подряд привели к поражению челябинской команды Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 25 сентября на стадионе «Арена-Трактор» «сам себе выстрелил в ногу», проиграв со счетом 5:3 уфимскому «Салавату Юлаеву». Об этом заявил на послематчевой онлайн-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

«Игра шла хорошо до того момента, пока мы сами себе не выстрелили в ногу. Было два удаления подряд. На втором удалении соперник себя реализовал в большинстве. И игра для нас перевернулась на 180 градусов», — заявил Гру.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил, что «Трактор» мощно начал — хорошо переходил из обороны в атаку. Но во втором периоде уфимцы сумели переломить ход игры.

«Мы начали больше играть в атаке, заработали удаление. Но это был тяжелый для нас матч и играть нам было непросто. „Трактор“ топовая команда — и лишь проявление запредельной самоотдачи принесло нам победу», — считает наставник «Салавата Юлаева».

Козлов также отметил, что его команда пыталась играть на своих сильных сторонах — на скорости, на короткой передачи и на помощи друг другу. Наилучший результат показали легионеры, но и остальные звенья показали в матче высокий уровень.

После завершения игры «Трактор» опустился с четвертого на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават» с пятого поднялся на третье место.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 25 сентября на стадионе «Арена-Трактор» «сам себе выстрелил в ногу», проиграв со счетом 5:3 уфимскому «Салавату Юлаеву». Об этом заявил на послематчевой онлайн-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру. «Игра шла хорошо до того момента, пока мы сами себе не выстрелили в ногу. Было два удаления подряд. На втором удалении соперник себя реализовал в большинстве. И игра для нас перевернулась на 180 градусов», — заявил Гру. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил, что «Трактор» мощно начал — хорошо переходил из обороны в атаку. Но во втором периоде уфимцы сумели переломить ход игры. «Мы начали больше играть в атаке, заработали удаление. Но это был тяжелый для нас матч и играть нам было непросто. „Трактор“ топовая команда — и лишь проявление запредельной самоотдачи принесло нам победу», — считает наставник «Салавата Юлаева». Козлов также отметил, что его команда пыталась играть на своих сильных сторонах — на скорости, на короткой передачи и на помощи друг другу. Наилучший результат показали легионеры, но и остальные звенья показали в матче высокий уровень. После завершения игры «Трактор» опустился с четвертого на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават» с пятого поднялся на третье место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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