25 сентября 2024

Песков раскрыл подробности уникального заседания Совбеза РФ по ядерному оружию

Песков: Путин впервые более чем за год провел «ядерное» совещание
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков раскрыл подробности заседания Совбеза
Песков раскрыл подробности заседания Совбеза Фото:

Президент России Владимир Путин до 25 сентября более года не проводил постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

«Больше года не было», — ответил Песков ТАСС на соответствующий вопрос. Ранее подобные заседания также не были публичными.

Во время заседания Путин предложил усовершенствовать ядерную доктрину России. Президент хочет внести ряд корректировок, среди которых будет и защита Белоруссии при помощи ЯО в случае нападения на нее, передает РТ.

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Президент России Владимир Путин до 25 сентября более года не проводил постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков. «Больше года не было», — ответил Песков ТАСС на соответствующий вопрос. Ранее подобные заседания также не были публичными. Во время заседания Путин предложил усовершенствовать ядерную доктрину России. Президент хочет внести ряд корректировок, среди которых будет и защита Белоруссии при помощи ЯО в случае нападения на нее, передает РТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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