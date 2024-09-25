Песков раскрыл подробности уникального заседания Совбеза РФ по ядерному оружию

Песков раскрыл подробности заседания Совбеза
Президент России Владимир Путин до 25 сентября более года не проводил постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
«Больше года не было», — ответил Песков ТАСС на соответствующий вопрос. Ранее подобные заседания также не были публичными.
Во время заседания Путин предложил усовершенствовать ядерную доктрину России. Президент хочет внести ряд корректировок, среди которых будет и защита Белоруссии при помощи ЯО в случае нападения на нее, передает РТ.
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