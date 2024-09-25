25 сентября 2024

В курганском селе установили мемориальную доску в память о погибшем бойце СВО. Фото

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Военнослужащего не стало в июле
Военнослужащего не стало в июле Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Боровское Курганской области появилась доска памяти участника спецоперации Артема Баитова. Об этом сообщили местные власти.

«Прошло открытие мемориальной доски в память об Артеме Баитове. В декабре 2023 года он принял решение пойти на СВО и отправился на службу по контракту в ВС РФ. А в июле этого года умер», — написано в telegram-канале администрации Белозерского округа.

Свои последние дни курганский военнослужащий провел в свердловском госпитале. Причина смерти Баитова — тяжелая болезнь.

К мемориальной плите добавилась еще одна
К мемориальной плите добавилась еще одна
Фото:
К мемориалу возложили цветы и почтили память бойца минутой молчания
К мемориалу возложили цветы и почтили память бойца минутой молчания
Фото:

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В селе Боровское Курганской области появилась доска памяти участника спецоперации Артема Баитова. Об этом сообщили местные власти. «Прошло открытие мемориальной доски в память об Артеме Баитове. В декабре 2023 года он принял решение пойти на СВО и отправился на службу по контракту в ВС РФ. А в июле этого года умер», — написано в telegram-канале администрации Белозерского округа. Свои последние дни курганский военнослужащий провел в свердловском госпитале. Причина смерти Баитова — тяжелая болезнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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