Военнослужащего не стало в июле
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В селе Боровское Курганской области появилась доска памяти участника спецоперации Артема Баитова. Об этом сообщили местные власти.
«Прошло открытие мемориальной доски в память об Артеме Баитове. В декабре 2023 года он принял решение пойти на СВО и отправился на службу по контракту в ВС РФ. А в июле этого года умер», — написано в telegram-канале администрации Белозерского округа.
Свои последние дни курганский военнослужащий провел в свердловском госпитале. Причина смерти Баитова — тяжелая болезнь.
К мемориальной плите добавилась еще одна
К мемориалу возложили цветы и почтили память бойца минутой молчания
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