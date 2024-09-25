25 сентября 2024

Лепс поблагодарил пермяков за атмосферу на концерте. Видео

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Артист выступил на сцене ДК имени Солдатова
Артист выступил на сцене ДК имени Солдатова Фото:

Певец Григорий Лепс после концерта в Перми поблагодарил публику. Он также пригласил всех желающих на свое следующее выступление в Сочи.

«Пермь, огромное всем спасибо! Летим в Сочи, до встречи 27 сентября в Фестивальном», — написано в telegram-канале Григория Лепса.

Почти за два месяца до события пермяки устроили ажиотаж вокруг VIP-билетов на концерт исполнителя. Все самые дороги места были распроданы.

https://vk.com/video-212929382_456259164

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Певец Григорий Лепс после концерта в Перми поблагодарил публику. Он также пригласил всех желающих на свое следующее выступление в Сочи. «Пермь, огромное всем спасибо! Летим в Сочи, до встречи 27 сентября в Фестивальном», — написано в telegram-канале Григория Лепса. Почти за два месяца до события пермяки устроили ажиотаж вокруг VIP-билетов на концерт исполнителя. Все самые дороги места были распроданы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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