Артист выступил на сцене ДК имени Солдатова
Певец Григорий Лепс после концерта в Перми поблагодарил публику. Он также пригласил всех желающих на свое следующее выступление в Сочи.
«Пермь, огромное всем спасибо! Летим в Сочи, до встречи 27 сентября в Фестивальном», — написано в telegram-канале Григория Лепса.
Почти за два месяца до события пермяки устроили ажиотаж вокруг VIP-билетов на концерт исполнителя. Все самые дороги места были распроданы.
https://vk.com/video-212929382_456259164
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