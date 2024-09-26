Для мигрантов хотят создать новое ограничение по вождению авто

26 сентября 2024 в 06:13 Размер текста - 17 +

По мнению депутата Госдумы Нилова, это вопрос безопасности граждан РФ Фото: Игорь Пантин © URA.RU Мигрантов без подтвержденных в России практических навыков вождения категорически нельзя пускать за руль такси. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Таксистами должны работать только водители с российскими правами. Мигрантов с их национальными удостоверениями в отрасли быть не должно», — заявил депутат «Парламентской газете» после смертельного ДТП в Москве с участием арендованного автомобиля. Нилов отмечает, что подобные жесткие ограничения должны быть и для каршеринга. По его словам, это вопрос безопасности наших граждан. Депутат уже отправил соответствующие запросы в МВД и Минтранс. Ранее в «Яндекс Такси» отмечали, что ожидают сокращения числа таксистов на 13%. К концу текущего года в отрасли не будет хватать около 130 тыс. водителей такси. К компании это связывают с изменениями в миграционной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигрантов без подтвержденных в России практических навыков вождения категорически нельзя пускать за руль такси. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Таксистами должны работать только водители с российскими правами. Мигрантов с их национальными удостоверениями в отрасли быть не должно», — заявил депутат «Парламентской газете» после смертельного ДТП в Москве с участием арендованного автомобиля. Нилов отмечает, что подобные жесткие ограничения должны быть и для каршеринга. По его словам, это вопрос безопасности наших граждан. Депутат уже отправил соответствующие запросы в МВД и Минтранс. Ранее в «Яндекс Такси» отмечали, что ожидают сокращения числа таксистов на 13%. К концу текущего года в отрасли не будет хватать около 130 тыс. водителей такси. К компании это связывают с изменениями в миграционной политики.