Для мигрантов хотят создать новое ограничение по вождению авто

Мигрантов без подтвержденных в России практических навыков вождения категорически нельзя пускать за руль такси. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Таксистами должны работать только водители с российскими правами. Мигрантов с их национальными удостоверениями в отрасли быть не должно», — заявил депутат «Парламентской газете» после смертельного ДТП в Москве с участием арендованного автомобиля.
Нилов отмечает, что подобные жесткие ограничения должны быть и для каршеринга. По его словам, это вопрос безопасности наших граждан. Депутат уже отправил соответствующие запросы в МВД и Минтранс.
Ранее в «Яндекс Такси» отмечали, что ожидают сокращения числа таксистов на 13%. К концу текущего года в отрасли не будет хватать около 130 тыс. водителей такси. К компании это связывают с изменениями в миграционной политики.
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