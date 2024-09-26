Для мигрантов хотят создать новое ограничение по вождению авто

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Повседневная жизнь. Москва, остановка, такси, яндекс, пассажир
По мнению депутата Госдумы Нилова, это вопрос безопасности граждан РФ Фото:

Мигрантов без подтвержденных в России практических навыков вождения категорически нельзя пускать за руль такси. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Таксистами должны работать только водители с российскими правами. Мигрантов с их национальными удостоверениями в отрасли быть не должно», — заявил депутат «Парламентской газете» после смертельного ДТП в Москве с участием арендованного автомобиля.

Нилов отмечает, что подобные жесткие ограничения должны быть и для каршеринга. По его словам, это вопрос безопасности наших граждан. Депутат уже отправил соответствующие запросы в МВД и Минтранс.

Ранее в «Яндекс Такси» отмечали, что ожидают сокращения числа таксистов на 13%. К концу текущего года в отрасли не будет хватать около 130 тыс. водителей такси. К компании это связывают с изменениями в миграционной политики.

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Мигрантов без подтвержденных в России практических навыков вождения категорически нельзя пускать за руль такси. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Таксистами должны работать только водители с российскими правами. Мигрантов с их национальными удостоверениями в отрасли быть не должно», — заявил депутат «Парламентской газете» после смертельного ДТП в Москве с участием арендованного автомобиля. Нилов отмечает, что подобные жесткие ограничения должны быть и для каршеринга. По его словам, это вопрос безопасности наших граждан. Депутат уже отправил соответствующие запросы в МВД и Минтранс. Ранее в «Яндекс Такси» отмечали, что ожидают сокращения числа таксистов на 13%. К концу текущего года в отрасли не будет хватать около 130 тыс. водителей такси. К компании это связывают с изменениями в миграционной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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