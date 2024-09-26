Зеленский зарегистрировал торговую марку для занятия астрологией

Украинский лидер Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, охватывающую различные сферы услуг, включая астрологию и услуги похорон. Об этом стало известно из регистрационных документов.
«Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY — она распространяется на ряд услуг, в том числе похоронные и астрологические», — передает содержание документов РИА «Новости». Отмечается, что Зеленский зарегистрировал свою торговую марку в октябре 2022 года в Швейцарии.
Марка получила разрешение на использование в ряде стран, включая Канаду, Евросоюз (ЕС), США и Китай. Среди услуг под маркой ZELENSKYY — астрология, психология, азартные игры, помощь в надевании кимоно и организация похоронных церемоний.
В регистрационных документах указаны его полные данные и адрес, соответствующий его официальному дому. В августе 2024 года Зеленский зарегистрировал аналогичную торговую марку в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам, охватывающую развлекательные услуги, кинопроизводство (кроме рекламы) и публикацию книг.
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