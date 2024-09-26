Зеленский зарегистрировал торговую марку для занятия астрологией

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Торговая марка Зеленского предоставляет услуги в сфере астрологии
Торговая марка Зеленского предоставляет услуги в сфере астрологии Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, охватывающую различные сферы услуг, включая астрологию и услуги похорон. Об этом стало известно из регистрационных документов.

«Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY — она распространяется на ряд услуг, в том числе похоронные и астрологические», — передает содержание документов РИА «Новости». Отмечается, что Зеленский зарегистрировал свою торговую марку в октябре 2022 года в Швейцарии.

Марка получила разрешение на использование в ряде стран, включая Канаду, Евросоюз (ЕС), США и Китай. Среди услуг под маркой ZELENSKYY — астрология, психология, азартные игры, помощь в надевании кимоно и организация похоронных церемоний.

В регистрационных документах указаны его полные данные и адрес, соответствующий его официальному дому. В августе 2024 года Зеленский зарегистрировал аналогичную торговую марку в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам, охватывающую развлекательные услуги, кинопроизводство (кроме рекламы) и публикацию книг.

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Украинский лидер Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, охватывающую различные сферы услуг, включая астрологию и услуги похорон. Об этом стало известно из регистрационных документов. «Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY — она распространяется на ряд услуг, в том числе похоронные и астрологические», — передает содержание документов РИА «Новости». Отмечается, что Зеленский зарегистрировал свою торговую марку в октябре 2022 года в Швейцарии. Марка получила разрешение на использование в ряде стран, включая Канаду, Евросоюз (ЕС), США и Китай. Среди услуг под маркой ZELENSKYY — астрология, психология, азартные игры, помощь в надевании кимоно и организация похоронных церемоний. В регистрационных документах указаны его полные данные и адрес, соответствующий его официальному дому. В августе 2024 года Зеленский зарегистрировал аналогичную торговую марку в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам, охватывающую развлекательные услуги, кинопроизводство (кроме рекламы) и публикацию книг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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