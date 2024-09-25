25 сентября 2024

МЧС: четверо пропавших во время пожара жителей Прикамья найдены погибшими

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Открытое горение в поселке Уральский Пермского края было ликвидировано в ночь на 26 сентября (архивное фото)
Открытое горение в поселке Уральский Пермского края было ликвидировано в ночь на 26 сентября (архивное фото) Фото:

В поселке Уральский Пермского края пропавшие во время пожара жильцы дома найдены мертвыми. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В Прикамье на пожаре погибли четыре человека. Один из них — маломобильный гражданин», — написано в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел поздно вечером 25 сентября. В деревянном доме проживали девять человек. Самостоятельно на улицу вышли пять жильцов, троих из них сразу госпитализировали. Во время ЧП в здании обвалилась крыша.

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В поселке Уральский Пермского края пропавшие во время пожара жильцы дома найдены мертвыми. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В Прикамье на пожаре погибли четыре человека. Один из них — маломобильный гражданин», — написано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел поздно вечером 25 сентября. В деревянном доме проживали девять человек. Самостоятельно на улицу вышли пять жильцов, троих из них сразу госпитализировали. Во время ЧП в здании обвалилась крыша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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