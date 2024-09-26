Появилось видео, как в Узбекистане учительница избила школьника из-за русского

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В Узбекистане учитель русского языка избил школьника за просьбу вести урок на русском
В Узбекистане учитель русского языка избил школьника за просьбу вести урок на русском Фото:

Появилось видео инцидента в Узбекистане, где учительница русского языка избила ученика из-за нежелания вести урок на изучаемом языке. Родители, узнав о происшествии, затребовали записи с камер, и провели беседу с педагогом. Учитель не считает, что поступил неправильно. 

На кадрах видно, как педагог выволакивает ребенка из-за парты. После того, как шестиклассник пытается вернуться на свое место, учитель грубо прислоняет его к доске, держа за шею. 

После разговора с учителем, родители передали, что педагог не раскаивается в своем поступке. По их словам, преподаватель считает, что «Узбекистан страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».

Официальные власти Узбекистана не считают, что произошло что-то страшное. Они ссылаются на то, что ребенок не получил серьезных травм.

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Появилось видео инцидента в Узбекистане, где учительница русского языка избила ученика из-за нежелания вести урок на изучаемом языке. Родители, узнав о происшествии, затребовали записи с камер, и провели беседу с педагогом. Учитель не считает, что поступил неправильно.  На кадрах видно, как педагог выволакивает ребенка из-за парты. После того, как шестиклассник пытается вернуться на свое место, учитель грубо прислоняет его к доске, держа за шею.  После разговора с учителем, родители передали, что педагог не раскаивается в своем поступке. По их словам, преподаватель считает, что «Узбекистан страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». Официальные власти Узбекистана не считают, что произошло что-то страшное. Они ссылаются на то, что ребенок не получил серьезных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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