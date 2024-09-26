Оглохший из-за петард тигр-людоед за два месяца съел 10 человек

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Тигр оглох из-за громких хлопков петард
Тигр оглох из-за громких хлопков петард Фото:

В районе индийского заповедника Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, оглохший тигр-людоед съел 10 человек за два месяца. Предположительно, животное потеряло слух из-за громких хлопков петард.

«За два месяца тигр-людоед растерзал как минимум 10 человек. До этого тигр оглох из-за громких хлопков петард, которыми местные жители отпугивали его», — сообщает издание The Times of India. Там добавили, что сотрудники заповедника успешно усыпили агрессивного тигра.

Во время обследования выяснилось, что тигр находился в хорошей физической форме, однако он не реагировал на звуковые раздражители. Лесник Маниш Сингх, участвовавший в поимке, заявил, что это первый случай в их практике, когда они сталкиваются с глухим тигром. Животное отправили в зоопарк для дальнейших исследований, заключили в издании.

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В районе индийского заповедника Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, оглохший тигр-людоед съел 10 человек за два месяца. Предположительно, животное потеряло слух из-за громких хлопков петард. «За два месяца тигр-людоед растерзал как минимум 10 человек. До этого тигр оглох из-за громких хлопков петард, которыми местные жители отпугивали его», — сообщает издание The Times of India. Там добавили, что сотрудники заповедника успешно усыпили агрессивного тигра. Во время обследования выяснилось, что тигр находился в хорошей физической форме, однако он не реагировал на звуковые раздражители. Лесник Маниш Сингх, участвовавший в поимке, заявил, что это первый случай в их практике, когда они сталкиваются с глухим тигром. Животное отправили в зоопарк для дальнейших исследований, заключили в издании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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