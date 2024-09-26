В деле подруг, найденных без сознания в Екатеринбурге, подозревают криминал

Подруги, найденные в Екатеринбурге без сознания, хорошо учились в техникуме
© Служба новостей «URA.RU»
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По неизвестной причине девочки ушли ночью из дома и отравились Фото:

Подруг, найденных ночью в Екатеринбурге на улице без сознания, мог кто-то выманить из дома и чем-то опоить. Таким предположением с URA.RU поделилась мама одной из 16-летних девушек, которые обе сейчас лежат в медикаментозной коме в больнице.

«Первое, что приходит на ум, что это криминальная история. Кто-то их выманил, была какая-то договоренность, раз они пошли глубокой ночью на встречу. Мы-то с другой мамой были уверены, что они легли спать. Кто-то их заставил принять какие-то препараты. Но кто это мог сделать, я не представляю», — сказала Оксана П.

По ее словам, обе девушки хорошо учатся (они студентки одного из техникумов) и никогда не были замечены ни в чем дурном. Запрещенных веществ подростки не принимали, подчеркнула мать.

Две 16-летние подруги в отсутствие родителей ночевали вместе у одной из них. Ночью девочки по неизвестной причине вышли из дома и пропали. Спустя несколько часов они были найдены на улице без сознания и доставлены в токсикоцентр. Врачи диагностировали, что пациентки получили острое отравление сильнодействующими медпрепаратами. Сейчас подруги находятся в медикаментозной коме, их состояние тяжелое, но стабильное. Сотрудники ПДН выясняют обстоятельства произошедшего.

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Подруг, найденных ночью в Екатеринбурге на улице без сознания, мог кто-то выманить из дома и чем-то опоить. Таким предположением с URA.RU поделилась мама одной из 16-летних девушек, которые обе сейчас лежат в медикаментозной коме в больнице. «Первое, что приходит на ум, что это криминальная история. Кто-то их выманил, была какая-то договоренность, раз они пошли глубокой ночью на встречу. Мы-то с другой мамой были уверены, что они легли спать. Кто-то их заставил принять какие-то препараты. Но кто это мог сделать, я не представляю», — сказала Оксана П. По ее словам, обе девушки хорошо учатся (они студентки одного из техникумов) и никогда не были замечены ни в чем дурном. Запрещенных веществ подростки не принимали, подчеркнула мать. Две 16-летние подруги в отсутствие родителей ночевали вместе у одной из них. Ночью девочки по неизвестной причине вышли из дома и пропали. Спустя несколько часов они были найдены на улице без сознания и доставлены в токсикоцентр. Врачи диагностировали, что пациентки получили острое отравление сильнодействующими медпрепаратами. Сейчас подруги находятся в медикаментозной коме, их состояние тяжелое, но стабильное. Сотрудники ПДН выясняют обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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