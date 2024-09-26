Счетная палата предупредила о рисках для из-за резкого снижения цен на жилье

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Банковский сектор столкнется со сложностями в случае резкого снижения цен на жилье
Банковский сектор столкнется со сложностями в случае резкого снижения цен на жилье Фото:

Резкое снижение цен на жилье в России может негативно сказаться на финансовом рынке. Об этом стало известно из отчета Счетной палаты.

«Резкое снижение цен на жилье может нести риски для финансового рынка», — передает содержание отчета газета «Известия». Отмечается, что если стоимость залогового имущества по жилищным кредитам снизится более чем на 20%, участникам рынка потребуется создать резервы на 4,5 миллиарда рублей.

Это составит 34% от средств многих кредитных организаций, включая системно значимые. Для предотвращения кризиса государству придется поддерживать банки за счет федерального бюджета. Также в отчете отмечается, что масштабная государственная поддержка ипотеки влияет на рост цен на жилье: в 2021 году они увеличились на 26%, а в 2022 году — на 21%.

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Резкое снижение цен на жилье в России может негативно сказаться на финансовом рынке. Об этом стало известно из отчета Счетной палаты. «Резкое снижение цен на жилье может нести риски для финансового рынка», — передает содержание отчета газета «Известия». Отмечается, что если стоимость залогового имущества по жилищным кредитам снизится более чем на 20%, участникам рынка потребуется создать резервы на 4,5 миллиарда рублей. Это составит 34% от средств многих кредитных организаций, включая системно значимые. Для предотвращения кризиса государству придется поддерживать банки за счет федерального бюджета. Также в отчете отмечается, что масштабная государственная поддержка ипотеки влияет на рост цен на жилье: в 2021 году они увеличились на 26%, а в 2022 году — на 21%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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