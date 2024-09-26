Счетная палата предупредила о рисках для из-за резкого снижения цен на жилье

Резкое снижение цен на жилье в России может негативно сказаться на финансовом рынке. Об этом стало известно из отчета Счетной палаты.
«Резкое снижение цен на жилье может нести риски для финансового рынка», — передает содержание отчета газета «Известия». Отмечается, что если стоимость залогового имущества по жилищным кредитам снизится более чем на 20%, участникам рынка потребуется создать резервы на 4,5 миллиарда рублей.
Это составит 34% от средств многих кредитных организаций, включая системно значимые. Для предотвращения кризиса государству придется поддерживать банки за счет федерального бюджета. Также в отчете отмечается, что масштабная государственная поддержка ипотеки влияет на рост цен на жилье: в 2021 году они увеличились на 26%, а в 2022 году — на 21%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.