25 сентября 2024

Под Нижним Тагилом расстреляли боксера-бизнесмена. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел 24 сентября (архивное фото) Фото:

Погибшим после жесткого расстрела в Нижней Туре (Свердловская область) оказался местный предприниматель, боксер Константин Ребдев. Информацию URA.RU подтвердили знакомые мужчины.

«Костя был добрым и отзывчивым. Он профессионально занимался боксом», — описала Ребдева подруга. Судя по сервису СБИС, Константин был директором ООО «Спецмонтажстрой». Строительная фирма была записана на него и его отца.

По предварительным данным, расправа произошла вечером 24 сентября возле ресторана «Династия». К Ребдеву, который стоял у машины, подошел мужчина в капюшоне и с оружием в руках. Ребдев бросился на оппонента, но тот открыл огонь. Тогда пострадавший попытался спастись, но получил еще одну пулю. После этого стрелявший скрылся.

Силовики объявили его в розыск. По данным свердловского СКР, причастным к преступлению может быть 33-летний житель поселка Таежный Евгений Голубчиков. Он может передвигаться на ВАЗ-2114.

У Ребдева остались супруга и пятилетний сын (он тоже занимается боксом). URA.RU выражает соболезнования близким.

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Погибшим после жесткого расстрела в Нижней Туре (Свердловская область) оказался местный предприниматель, боксер Константин Ребдев. Информацию URA.RU подтвердили знакомые мужчины. «Костя был добрым и отзывчивым. Он профессионально занимался боксом», — описала Ребдева подруга. Судя по сервису СБИС, Константин был директором ООО «Спецмонтажстрой». Строительная фирма была записана на него и его отца. По предварительным данным, расправа произошла вечером 24 сентября возле ресторана «Династия». К Ребдеву, который стоял у машины, подошел мужчина в капюшоне и с оружием в руках. Ребдев бросился на оппонента, но тот открыл огонь. Тогда пострадавший попытался спастись, но получил еще одну пулю. После этого стрелявший скрылся. Силовики объявили его в розыск. По данным свердловского СКР, причастным к преступлению может быть 33-летний житель поселка Таежный Евгений Голубчиков. Он может передвигаться на ВАЗ-2114. У Ребдева остались супруга и пятилетний сын (он тоже занимается боксом). URA.RU выражает соболезнования близким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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