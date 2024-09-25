Под Нижним Тагилом расстреляли боксера-бизнесмена. Фото

26 сентября 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 24 сентября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Погибшим после жесткого расстрела в Нижней Туре (Свердловская область) оказался местный предприниматель, боксер Константин Ребдев. Информацию URA.RU подтвердили знакомые мужчины. «Костя был добрым и отзывчивым. Он профессионально занимался боксом», — описала Ребдева подруга. Судя по сервису СБИС, Константин был директором ООО «Спецмонтажстрой». Строительная фирма была записана на него и его отца. По предварительным данным, расправа произошла вечером 24 сентября возле ресторана «Династия». К Ребдеву, который стоял у машины, подошел мужчина в капюшоне и с оружием в руках. Ребдев бросился на оппонента, но тот открыл огонь. Тогда пострадавший попытался спастись, но получил еще одну пулю. После этого стрелявший скрылся. Силовики объявили его в розыск. По данным свердловского СКР, причастным к преступлению может быть 33-летний житель поселка Таежный Евгений Голубчиков. Он может передвигаться на ВАЗ-2114. У Ребдева остались супруга и пятилетний сын (он тоже занимается боксом). URA.RU выражает соболезнования близким. Ориентировка, которую распространяют по соцсетям Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибшим после жесткого расстрела в Нижней Туре (Свердловская область) оказался местный предприниматель, боксер Константин Ребдев. Информацию URA.RU подтвердили знакомые мужчины. «Костя был добрым и отзывчивым. Он профессионально занимался боксом», — описала Ребдева подруга. Судя по сервису СБИС, Константин был директором ООО «Спецмонтажстрой». Строительная фирма была записана на него и его отца. По предварительным данным, расправа произошла вечером 24 сентября возле ресторана «Династия». К Ребдеву, который стоял у машины, подошел мужчина в капюшоне и с оружием в руках. Ребдев бросился на оппонента, но тот открыл огонь. Тогда пострадавший попытался спастись, но получил еще одну пулю. После этого стрелявший скрылся. Силовики объявили его в розыск. По данным свердловского СКР, причастным к преступлению может быть 33-летний житель поселка Таежный Евгений Голубчиков. Он может передвигаться на ВАЗ-2114. У Ребдева остались супруга и пятилетний сын (он тоже занимается боксом). URA.RU выражает соболезнования близким.