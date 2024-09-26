Трамп обвинил Зеленского в отказе прекращать конфликт на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался заключить сделку по завершению спецоперации. Эта ситуация не устраивает кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
«Зеленский отказался заключить сделку по завершению конфликта на Украине», — передает слова Трампа Financial Times. Он добавил, что США продолжают выделять миллиарды долларов Киеву.
Трамп на митинге в Шарлотте заявил, что нет лучшей ситуации, чем сейчас, и отметил, что Украина разрушена. Он также раскритиковал Зеленского за «грязные» заявления в свой адрес.
Владимир Зеленский 25 сентября заявил, что конфликт с Россией не может быть решен переговорами. Он подчеркнул необходимость конкретных шагов, но не уточнил, каких именно. Зеленский представил «план победы» из пяти пунктов, первые четыре из которых будут реализованы до конца года, а последний — в послевоенный период. В Кремле назвали преждевременным комментировать заявление Зеленского.
Позже стало известно о подготовке США к объявлению об очередной военной помощи Украине на сумму более восьми миллиардов долларов, передает RT. Также администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Конгрессом для выделения 5,6 миллиарда до окончания финансового года. Зеленский, в свою очередь, выразил сомнения в способности Дональда Трампа остановить конфликт на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».
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