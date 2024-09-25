В Тюмени изымают земли ради масштабной перестройки микрорайона

В Тюмени изымают участки в микрорайоне ДОК для проведения комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте администрации города. Ранее сообщалось, что этот район застроят новыми жилыми комплексами в течение 8-10 лет.
«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется в целях комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов города Тюмени», — указано в сообщении. Под изъятие попали участки на улицах Саратовской и Томской.
Как ранее писало URA.RU, масштабным преображением района займутся сразу четыре компании. Три из них реализуют проекты за восемь лет и одна за десять. В районе ДОК планируется построить ЖК, школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу. Общая площадь КРТ составляет 120 га.
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