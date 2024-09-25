В Екатеринбург завезли почти две тонны зараженных перцев

В Екатеринбург 25 сентября на склад временного хранения поступило 21,6 тонны перцев из Узбекистана, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. Сотрудники Россельхознадзора уничтожили зараженную продукцию, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Автомобильным транспортом из Республики Узбекистан поступило 19,9 тонны сладкого перца и 1,7 тонны горького перца. По результатам лабораторных исследований в партии горького перца обнаружен карантинный вредитель», — следует из сообщения.
В овощах обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата, который может погубить до 80% урожая, однако для здоровья человека он не опасен. Получатель груза, в целях предотвращения распространения вредителей, принял решение уничтожить продукцию.
Ранее в уральскую столицу завезли более четырех тонн зараженных нектаринов. Партию отправили из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора отправили продукцию на обеззараживание, после которого будет принято решение о реализации товара.
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