25 сентября 2024

В Екатеринбург завезли почти две тонны зараженных перцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, перец, болгарский перец
Зараженные овощи уничтожили Фото:

В Екатеринбург 25 сентября на склад временного хранения поступило 21,6 тонны перцев из Узбекистана, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. Сотрудники Россельхознадзора уничтожили зараженную продукцию, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Автомобильным транспортом из Республики Узбекистан поступило 19,9 тонны сладкого перца и 1,7 тонны горького перца. По результатам лабораторных исследований в партии горького перца обнаружен карантинный вредитель», — следует из сообщения.

В овощах обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата, который может погубить до 80% урожая, однако для здоровья человека он не опасен. Получатель груза, в целях предотвращения распространения вредителей, принял решение уничтожить продукцию.

Ранее в уральскую столицу завезли более четырех тонн зараженных нектаринов. Партию отправили из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора отправили продукцию на обеззараживание, после которого будет принято решение о реализации товара.

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В Екатеринбург 25 сентября на склад временного хранения поступило 21,6 тонны перцев из Узбекистана, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. Сотрудники Россельхознадзора уничтожили зараженную продукцию, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Автомобильным транспортом из Республики Узбекистан поступило 19,9 тонны сладкого перца и 1,7 тонны горького перца. По результатам лабораторных исследований в партии горького перца обнаружен карантинный вредитель», — следует из сообщения. В овощах обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата, который может погубить до 80% урожая, однако для здоровья человека он не опасен. Получатель груза, в целях предотвращения распространения вредителей, принял решение уничтожить продукцию. Ранее в уральскую столицу завезли более четырех тонн зараженных нектаринов. Партию отправили из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора отправили продукцию на обеззараживание, после которого будет принято решение о реализации товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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