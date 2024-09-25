Губернатор ХМАО анонсировал новые льготы для нефтяников

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал льготы для нефтяников, которые будут заниматься разработкой новых месторождений. Глава региона выступил на площадке международного форума Российской энергетической недели в Москве.
«Мы сегодня уже прорабатываем механизм по инвестиционному налоговому вычету [для нефтяных компаний]. На высокой степени готовности к корректировке регионального законодательства, и со следующего года готовы его запустить и адресно применять к тем компаниям, которые готовы вкладывать денежные средства в то, чтобы дополнительно разрабатывать новые месторождения», — заявил Руслан Кухарук.
Ранее Кухарук заявил, что намерен пролонгировать применение мер поддержки предприятий, работающих в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Льготы для нефтяников позволят округу добиться результата по сокращению затрат с добычей нефти и сократить зависимость предприятий от импорта.
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