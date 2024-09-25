25 сентября 2024

Губернатор ХМАО анонсировал новые льготы для нефтяников

В ХМАО нефтяники, разрабатывающие новые месторождения, будут получать льготы
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяники, разрабатывающие новые месторождения, будут получать льготы
Нефтяники, разрабатывающие новые месторождения, будут получать льготы Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал льготы для нефтяников, которые будут заниматься разработкой новых месторождений. Глава региона выступил на площадке международного форума Российской энергетической недели в Москве.

«Мы сегодня уже прорабатываем механизм по инвестиционному налоговому вычету [для нефтяных компаний]. На высокой степени готовности к корректировке регионального законодательства, и со следующего года готовы его запустить и адресно применять к тем компаниям, которые готовы вкладывать денежные средства в то, чтобы дополнительно разрабатывать новые месторождения», — заявил Руслан Кухарук.

Ранее Кухарук заявил, что намерен пролонгировать применение мер поддержки предприятий, работающих в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Льготы для нефтяников позволят округу добиться результата по сокращению затрат с добычей нефти и сократить зависимость предприятий от импорта.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал льготы для нефтяников, которые будут заниматься разработкой новых месторождений. Глава региона выступил на площадке международного форума Российской энергетической недели в Москве. «Мы сегодня уже прорабатываем механизм по инвестиционному налоговому вычету [для нефтяных компаний]. На высокой степени готовности к корректировке регионального законодательства, и со следующего года готовы его запустить и адресно применять к тем компаниям, которые готовы вкладывать денежные средства в то, чтобы дополнительно разрабатывать новые месторождения», — заявил Руслан Кухарук. Ранее Кухарук заявил, что намерен пролонгировать применение мер поддержки предприятий, работающих в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Льготы для нефтяников позволят округу добиться результата по сокращению затрат с добычей нефти и сократить зависимость предприятий от импорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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