Метро Екатеринбурга откажется от жетонов, им нашли замену

Новая функция оплаты в метро заработает с 1 января 2025-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге с 1 января 2025 года горожане смогут полноценно оплачивать проезд в метро по QR-коду. Такая возможность появится у тех пассажиров, которые оплачивают проезд наличными и покупают жетоны, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Жетоны продавать не будут. Вместо них можно будет купить билеты с QR-кодом. Это делается для того, чтобы с 1 января уйти от жетонов полностью», — сказал директор подземки Андрей Панаиотиди. Благодаря нововведению Екатеринбург станет вторым городом в России после Нижнего Новгорода, где заработает такая функция.

Помимо оплаты по QR-кодам в метро Екатеринбурга подключат оплату проезда по биометрии. Запуск системы запланирован к концу 2024-го. Первой станцией, на которой появится такая возможность, станет «Чкаловская». Замдиректора ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Виктор Тетюев отметил, что станцию оборудуют к концу октября. Другие модернизируют к 31 декабря.