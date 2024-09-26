Кремль — URA.RU: многие заявления Путина на Западе принимают всерьез

Кремль: многие заявления Путина на Западе принимают всерьез
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что здравомыслящие главы государств прекрасно понимают серьезность заявлений Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что здравомыслящие главы государств прекрасно понимают серьезность заявлений Путина Фото:

Многие политики, аналитики и главы государств всегда всерьез воспринимают заявления президента России Владимира Путина. Особенно, если речь о ситуации вокруг Украины. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами.

«Здравомыслящие главы государств, политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина. Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав в конфликт вокруг Украины», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, успели ли в Кремле ознакомиться с реакцией Запада на изменения в ядерной доктрине РФ. 

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предложил обновить условия применения ядерного оружия. Он решил включить в число последних агрессию неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства.

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Многие политики, аналитики и главы государств всегда всерьез воспринимают заявления президента России Владимира Путина. Особенно, если речь о ситуации вокруг Украины. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами. «Здравомыслящие главы государств, политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента Путина. Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав в конфликт вокруг Украины», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, успели ли в Кремле ознакомиться с реакцией Запада на изменения в ядерной доктрине РФ.  Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предложил обновить условия применения ядерного оружия. Он решил включить в число последних агрессию неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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