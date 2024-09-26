Песков прокомментировал URA.RU ордер на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Песков: акт против «Северных потоков» не мог быть совершен небольшой группой
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об ордере на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об ордере на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Теракты на газопроводах «Северный поток» не могли быть совершены небольшой группой людей, тем более без участия крупных государств. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры [газопроводов „Северный поток“] мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников, на частные деньги», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Официальный представитель Кремля добавил, что речь идет тоже о причастности крупных государств к организации и проведению акта саботажа.

Ранее в службе внешней разведки России заявили, что к подрыву «Северных потоков» могут быть причастны англосаксы. Кроме того, согласно публикации в журнале Spiegel, за планированием операции стоял Роман Червинский, бывший работник украинских спецслужб, а состав группы диверсантов включал в себя в основном гражданских лиц. В Германии, как сообщают СМИ, выданы ордера на арест подозреваемых в подрыве.

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Теракты на газопроводах «Северный поток» не могли быть совершены небольшой группой людей, тем более без участия крупных государств. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры [газопроводов „Северный поток“] мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников, на частные деньги», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Официальный представитель Кремля добавил, что речь идет тоже о причастности крупных государств к организации и проведению акта саботажа. Ранее в службе внешней разведки России заявили, что к подрыву «Северных потоков» могут быть причастны англосаксы. Кроме того, согласно публикации в журнале Spiegel, за планированием операции стоял Роман Червинский, бывший работник украинских спецслужб, а состав группы диверсантов включал в себя в основном гражданских лиц. В Германии, как сообщают СМИ, выданы ордера на арест подозреваемых в подрыве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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