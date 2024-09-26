Песков прокомментировал URA.RU ордер на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Теракты на газопроводах «Северный поток» не могли быть совершены небольшой группой людей, тем более без участия крупных государств. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У наших специальных служб есть информация, которая говорит о том, что вряд ли подобный акт саботажа и террористический акт в отношении критической инфраструктуры [газопроводов „Северный поток“] мог быть совершен такой небольшой группой людей и чуть ли не частников, на частные деньги», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Официальный представитель Кремля добавил, что речь идет тоже о причастности крупных государств к организации и проведению акта саботажа.
Ранее в службе внешней разведки России заявили, что к подрыву «Северных потоков» могут быть причастны англосаксы. Кроме того, согласно публикации в журнале Spiegel, за планированием операции стоял Роман Червинский, бывший работник украинских спецслужб, а состав группы диверсантов включал в себя в основном гражданских лиц. В Германии, как сообщают СМИ, выданы ордера на арест подозреваемых в подрыве.
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