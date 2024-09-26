«Он отдыхает»: представители SHAMAN не стали комментировать слухи о разводе

Представители российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не стали комментировать слухи о разводе певца с Еленой Мартыновой. Несмотря на разницу в возрасте, пара была вместе на протяжении семи лет.
«Ярослав пока недоступен, отдыхает после концерта», — сообщил пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский корреспонденту URA.RU во время телефонного разговора. Он не стал комментировать слухи о разводе.
Ранее журнал Starhit сообщил о возможном разводе певца SHAMAN со своей женой Еленой Мартыновой. Супруга, старше молодого певца на 14 лет и является второй по счету женой артиста. Пара вместе уже семь лет.
25 сентября певец выступал в Екатеринбурге. Он смог собрать в «Екатеринбург-ЭКСПО» около четырех тысяч человек. Певец устроил яркое шоу, во время которого вышел в толпу с флагом России, пародировал Григория Лепса и шутил с публикой. Как прошел концерт — в репортаже URA.RU.
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