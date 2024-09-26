SHAMAN рассказал URA.RU, что разводится с женой: все о личной жизни музыканта

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в разговоре с URA.RU подтвердил развод с женой Еленой Мартыновой. По его словам, график работы не оставил паре времени на личную жизнь. URA.RU рассказывает подробности личной жизни знаменитого музыкального исполнителя.
Первая жена: Марина Рощупкина
Знакомство Ярослава с Мариной Рощупкиной произошло в Новомосковске, когда Ярославу было 16 лет, а Марине — 22. Их встреча состоялась в музыкальной школе, куда Дронов пришел передать костюм. С первой минуты Ярослав ощутил особую связь и не побоялся обойти протесты родителей из-за разницы в возрасте. Пара поженилась в 2012 году, а в 2014 у них родилась дочь Варя.
Однако, несмотря на трогательную историю любви, их брак оказался под угрозой, когда Ярослав переехал в Москву для учебы в Гнесинке. Молодой человек хотел, чтобы Марина переехала с ним, но та отказалась. Не обошлось и без слухов о возможности измены.
Развод и новая жизнь
После этих разногласий отношения пары постепенно ухудшались, и в конце концов Ярослав подал на развод. Их дочь Варя осталась с матерью, при этом Ярослав активно участвует в ее жизни и поддерживает семью.
Жизнь Рощупкиной после развода
После расставания Марина продолжила преподавать эстрадный вокал и по-прежнему активно участвует в музыкальной жизни своего города. Тем не менее ее личная жизнь остается загадкой. Известно, что у Марины был короткий роман с музыкантом Олегом Паламарчуком, который трагически ушел из жизни в 2017 году из-за онкологического заболевания.
Вторая жена: Елена Мартынова
Вместе с ростом популярности Ярослав Дронов нашел новую любовь в лице Елены Мартыновой. Супруга старше молодого певца на 14 лет, в начале их романа она являлась успешным топ-менеджером. Их встреча произошла на одном из мероприятий, после чего влюбленные быстро приняли решение о свадьбе, которую провели в 2017 году. Одной из причин, почему Ярослав выбрал именно Елену, было ее глубокое понимание бизнеса и умение поддерживать его в трудные времена.
Взаимная поддержка и сложности
За годы совместной жизни пара прошла через испытания и радости. Елена отметила, что на протяжении их отношений Ярослав сталкивался с трудностями в карьере, однако его настойчивость и талант позволили ему добиться успеха. В 2022 году они отметили пятилетний юбилей вместе, что стало для них важной вехой. Ярослав в одном из интервью поделился, что всегда основывается на своих чувствах и интуиции, что и привело его к Елене.
Развод
Дронов рассказал URA.RU, что развелся с Мартыновой. «Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — рассказал певец корреспонденту URA.RU. По его словам, у пары совсем не осталось времени на личную жизнь из-за плотного графика работы. Однако Дронов отметил, что с бывшей женой находится в хороших отношениях.
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