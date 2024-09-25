Скандал вокруг концерта Shaman’a в Екатеринбурге закончился ярким шоу. Фото, видео

В Екатеринбурге Shaman выступил с новой программой «Победа»

26 сентября 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Весь зал поддерживал Shaman’a во время песен Фото: Илья Московец © URA.RU Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) смог собрать в «Екатеринбург-ЭКСПО» около четырех тысяч человек. Остававшиеся долгое время в продаже билеты люди разобрали за несколько часов до концерта, а в соцсетях активно обсуждали, кто может быть к этому причастен. Как итог — самый патриотичный певец страны устроил яркое шоу, во время которого вышел в толпу с флагом России, пародировал Григория Лепса и шутил с публикой. Как это было — в репортаже URA.RU. За полторы недели до шоу в Нижнем Тагиле большая часть мест на концерт Shaman’а была в продаже. Чуть позже организаторы отменили выступление, сославшись на технические причины. Непонятная история была и в Екатеринбурге, где билеты оставались долгое время в наличии, но за несколько дней до концерта пропали. По этому поводу начали ехидничать telegram-каналы, намекая, что к этому причастен некий административный ресурс, но подтверждения не было. На входе людям раздавали флажки Фото: Илья Московец © URA.RU На деле оказалось, что билеты пропали по нескольким причинам. Как рассказала URA.RU посетительница концерта Надежда, о предстоящем выступлении Shaman’а она узнала случайно. «Афиш в городе нет, но я нашла информацию в интернете и сразу же купила билет. Хороший мальчик, из всех артистов любим только его», — поделилась поклонница. Среди гостей был замечен и общественник Дмитрий Чукреев. Билет он приобрел неделю назад, потому что хотел послушать Shaman’а вживую. «Я думаю, [билеты продавались медленно], потому что цены дорогие. У нас же все равно люди хотят, чтобы было подешевле. Многие в последний момент покупают билеты: кто-то не знает о своих планах на вечер, кто-то не в курсе, что он будет делать через два часа. А тут подумали: „Пойдем-ка мы на Shaman’а“ — и все скупили». Прозвучавший звонок напомнил гостям, что пора завершать беседы и фотосессии у баннера и занимать места. Как только все расселись, стало ясно: весь зал — от балконов до гранд-партера, а это около четырех тысяч кресел — был занят. Shaman вышел к слушателям неожиданно Фото: Илья Московец © URA.RU Удивлять публику артист решил сразу: пока фанаты ждали любимого исполнителя со сцены, он неожиданно вышел с российским флагом в районе бельэтажа. Вместе с охранниками Shaman проделал путь до сцены, где сразу же начал заводить толпу песней «Народ», а гитарист с искрящейся гитарой задавал ритм. Первую часть концерта Shaman провел в своем любимом предмете гардероба — кожаной куртке — и футболке с триколором. В начале артист пошутил, что сегодня намерен петь долго, но позже успокоил горожан: «Ребята, расслабьтесь, какие 30 часов, о чем вы говорите? Это шутка… 40 часов». После этого фанаты радостно замахали заранее выданными флажками. В середине шоу Shaman сменил образ на белую рубашку с кожаным плащом. Сказав слова благодарности своему другу Григорию Лепсу и надев его подарок, очки, певец начал исполнять новую песню «Настоящий мужчина». Она посвящена музыканту, поэтому все выступление артист по-доброму пародировал манеру исполнения Лепса. Исполнив пару лиричных песен под флешмоб зала с горящими сердцами, Ярослав Дронов вновь переоделся. Ближе к финалу он облачился в блестящий пиджак и спел хиты, которые его прославили, среди них — «Встанем» и «Я русский». На них публика встала с мест и подошла вплотную к сцене. Там, под развевающийся триколор, на самой патриотичной ноте — под гимн России — и завершился концерт, который так и не увидели жители Нижнего Тагила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) смог собрать в «Екатеринбург-ЭКСПО» около четырех тысяч человек. Остававшиеся долгое время в продаже билеты люди разобрали за несколько часов до концерта, а в соцсетях активно обсуждали, кто может быть к этому причастен. Как итог — самый патриотичный певец страны устроил яркое шоу, во время которого вышел в толпу с флагом России, пародировал Григория Лепса и шутил с публикой. Как это было — в репортаже URA.RU. За полторы недели до шоу в Нижнем Тагиле большая часть мест на концерт Shaman’а была в продаже. Чуть позже организаторы отменили выступление, сославшись на технические причины. Непонятная история была и в Екатеринбурге, где билеты оставались долгое время в наличии, но за несколько дней до концерта пропали. По этому поводу начали ехидничать telegram-каналы, намекая, что к этому причастен некий административный ресурс, но подтверждения не было. На деле оказалось, что билеты пропали по нескольким причинам. Как рассказала URA.RU посетительница концерта Надежда, о предстоящем выступлении Shaman’а она узнала случайно. «Афиш в городе нет, но я нашла информацию в интернете и сразу же купила билет. Хороший мальчик, из всех артистов любим только его», — поделилась поклонница. Среди гостей был замечен и общественник Дмитрий Чукреев. Билет он приобрел неделю назад, потому что хотел послушать Shaman’а вживую. «Я думаю, [билеты продавались медленно], потому что цены дорогие. У нас же все равно люди хотят, чтобы было подешевле. Многие в последний момент покупают билеты: кто-то не знает о своих планах на вечер, кто-то не в курсе, что он будет делать через два часа. А тут подумали: „Пойдем-ка мы на Shaman’а“ — и все скупили». Прозвучавший звонок напомнил гостям, что пора завершать беседы и фотосессии у баннера и занимать места. Как только все расселись, стало ясно: весь зал — от балконов до гранд-партера, а это около четырех тысяч кресел — был занят. Удивлять публику артист решил сразу: пока фанаты ждали любимого исполнителя со сцены, он неожиданно вышел с российским флагом в районе бельэтажа. Вместе с охранниками Shaman проделал путь до сцены, где сразу же начал заводить толпу песней «Народ», а гитарист с искрящейся гитарой задавал ритм. Первую часть концерта Shaman провел в своем любимом предмете гардероба — кожаной куртке — и футболке с триколором. В начале артист пошутил, что сегодня намерен петь долго, но позже успокоил горожан: «Ребята, расслабьтесь, какие 30 часов, о чем вы говорите? Это шутка… 40 часов». После этого фанаты радостно замахали заранее выданными флажками. В середине шоу Shaman сменил образ на белую рубашку с кожаным плащом. Сказав слова благодарности своему другу Григорию Лепсу и надев его подарок, очки, певец начал исполнять новую песню «Настоящий мужчина». Она посвящена музыканту, поэтому все выступление артист по-доброму пародировал манеру исполнения Лепса. Исполнив пару лиричных песен под флешмоб зала с горящими сердцами, Ярослав Дронов вновь переоделся. Ближе к финалу он облачился в блестящий пиджак и спел хиты, которые его прославили, среди них — «Встанем» и «Я русский». На них публика встала с мест и подошла вплотную к сцене. Там, под развевающийся триколор, на самой патриотичной ноте — под гимн России — и завершился концерт, который так и не увидели жители Нижнего Тагила.