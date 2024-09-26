Байден просит Пентагон отдать Украине деньги до конца президентского срока

26 сентября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Байден приказал отправить остатки военной помощи Киеву Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны США отправит оставшиеся средства на Украину в качестве военной помощи. Соответствующее поручение дал Пентагону президент страны Джо Байден. «Я поручил Министерству обороны выделить все оставшиеся средства на помощь в области безопасности, которые были выделены Украине до конца моего срока полномочий», — заявил Байден. Его слова опубликованы на официальном сайте Белого Дома. Ранее Байден обратился к Конгрессу с просьбой продлить его полномочия на выделение помощи Киеву. Ведь без этого Белый дом не сможет отдать Украине около 5,8 миллиардов долларов после 30 сентября, передает «Национальная служба новостей». Американский лидер также сообщил, что США направит Киеву новый военный транш на сумму 375 миллионов долларов. Уточняется, что в него войдут кассетные бомбы, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны США отправит оставшиеся средства на Украину в качестве военной помощи. Соответствующее поручение дал Пентагону президент страны Джо Байден. «Я поручил Министерству обороны выделить все оставшиеся средства на помощь в области безопасности, которые были выделены Украине до конца моего срока полномочий», — заявил Байден. Его слова опубликованы на официальном сайте Белого Дома. Ранее Байден обратился к Конгрессу с просьбой продлить его полномочия на выделение помощи Киеву. Ведь без этого Белый дом не сможет отдать Украине около 5,8 миллиардов долларов после 30 сентября, передает «Национальная служба новостей». Американский лидер также сообщил, что США направит Киеву новый военный транш на сумму 375 миллионов долларов. Уточняется, что в него войдут кассетные бомбы, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, передает RT.