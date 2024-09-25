Мэрия Нижневартовска сделала заявление из-за минирования городских объектов

В Нижневартовске (ХМАО) кинологи обследовали городские объекты после серии сообщений о минировании. Об этом администрация города сообщила в своем официальном telegram-канале.
«По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня в ряд объектов торговли и образования поступили анонимные ложные сообщения о возможном минировании. Проведено обследование кинологами и предприняты оперативные меры, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан», — сообщает мэрия.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске эвакуированы школы и торговые центры. Письма с угрозами минирования поступили в несколько городских объектов.
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