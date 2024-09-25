25 сентября 2024

Мэрия Нижневартовска сделала заявление из-за минирования городских объектов

В Нижневартовске обследованы школы и ТЦ, куда приходили угрозы о минировании
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Нижневартовска оперативно предприняла меры для обеспечения безопасности горожан
Мэрия Нижневартовска оперативно предприняла меры для обеспечения безопасности горожан Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) кинологи обследовали городские объекты после серии сообщений о минировании. Об этом администрация города сообщила в своем официальном telegram-канале.

«По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня в ряд объектов торговли и образования поступили анонимные ложные сообщения о возможном минировании. Проведено обследование кинологами и предприняты оперативные меры, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан», — сообщает мэрия.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске эвакуированы школы и торговые центры. Письма с угрозами минирования поступили в несколько городских объектов.

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В Нижневартовске (ХМАО) кинологи обследовали городские объекты после серии сообщений о минировании. Об этом администрация города сообщила в своем официальном telegram-канале. «По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня в ряд объектов торговли и образования поступили анонимные ложные сообщения о возможном минировании. Проведено обследование кинологами и предприняты оперативные меры, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан», — сообщает мэрия. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске эвакуированы школы и торговые центры. Письма с угрозами минирования поступили в несколько городских объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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