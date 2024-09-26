Путин заявил, что Запад боится конкуренции

26 сентября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что недобросовестными методами противостояния с РФ западные страны пытаются извлечь для себя выгоду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны используют недобросовестные методы при противостоянии с Россией, потому что боятся конкуренции. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад проигрывает в честной борьбе и пытается таким образом извлечь выгоду из ситуации. «Запад не хочет конкуренции, потому что проигрывает в честной борьбе, и в итоге он использует недобросовестные методы», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, российский лидер заявил, что западные государства пытаются извлечь для себя выгоду в энергетической сфере, используя подобные методы борьбы. Так, Великобритания 26 сентября ввела новые антироссийские санкции. В «черный список» были включены пять судов, принимающие участие в транспортировке российского сниженного природного газа (СПГ). В том числе с флагманского российского проекта «Арктик СПГ 2, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны используют недобросовестные методы при противостоянии с Россией, потому что боятся конкуренции. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад проигрывает в честной борьбе и пытается таким образом извлечь выгоду из ситуации. «Запад не хочет конкуренции, потому что проигрывает в честной борьбе, и в итоге он использует недобросовестные методы», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, российский лидер заявил, что западные государства пытаются извлечь для себя выгоду в энергетической сфере, используя подобные методы борьбы. Так, Великобритания 26 сентября ввела новые антироссийские санкции. В «черный список» были включены пять судов, принимающие участие в транспортировке российского сниженного природного газа (СПГ). В том числе с флагманского российского проекта «Арктик СПГ 2, передает «Национальная служба новостей».