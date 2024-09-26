Путин заявил, что Запад боится конкуренции

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что недобросовестными методами противостояния с РФ западные страны пытаются извлечь для себя выгоду Фото:

Западные страны используют недобросовестные методы при противостоянии с Россией, потому что боятся конкуренции. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад проигрывает в честной борьбе и пытается таким образом извлечь выгоду из ситуации.

«Запад не хочет конкуренции, потому что проигрывает в честной борьбе, и в итоге он использует недобросовестные методы», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, российский лидер заявил, что западные государства пытаются извлечь для себя выгоду в энергетической сфере, используя подобные методы борьбы.

Так, Великобритания 26 сентября ввела новые антироссийские санкции. В «черный список» были включены пять судов, принимающие участие в транспортировке российского сниженного природного газа (СПГ). В том числе с флагманского российского проекта «Арктик СПГ 2, передает «Национальная служба новостей».

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Западные страны используют недобросовестные методы при противостоянии с Россией, потому что боятся конкуренции. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад проигрывает в честной борьбе и пытается таким образом извлечь выгоду из ситуации. «Запад не хочет конкуренции, потому что проигрывает в честной борьбе, и в итоге он использует недобросовестные методы», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Кроме того, российский лидер заявил, что западные государства пытаются извлечь для себя выгоду в энергетической сфере, используя подобные методы борьбы. Так, Великобритания 26 сентября ввела новые антироссийские санкции. В «черный список» были включены пять судов, принимающие участие в транспортировке российского сниженного природного газа (СПГ). В том числе с флагманского российского проекта «Арктик СПГ 2, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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