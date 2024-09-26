Путин: Европа и США утрачивают свои позиции в мировой экономике

26 сентября 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Путин отметил перспективы стран БРИКС в мировой экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европа и США теряют влияние в мировой экономике, в то время как страны БРИКС и кандидаты на вступление демонстрируют основной рост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике», — заявил Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что в условиях формирования многополярного мира, глобальный рост будет сосредоточен не в Европе и США, а именно в странах БРИКС, которые видят перспективу в равноправном взаимодействии, учитывая национальные интересы каждого государства в составе. Ранее Путин отметил, что в этом году количество стран-участниц БРИКС увеличилось до десяти. Он также отметил, что ключевой приоритет объединения заключается в достижении позитивных изменений в мировой экономике. Так, страны, входящие в объединение, демонстрируют рост доли национальных валют в международной торговле и инвестициях, а также разработку безопасных финансовых инструментов для взаимных расчетов, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европа и США теряют влияние в мировой экономике, в то время как страны БРИКС и кандидаты на вступление демонстрируют основной рост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике», — заявил Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что в условиях формирования многополярного мира, глобальный рост будет сосредоточен не в Европе и США, а именно в странах БРИКС, которые видят перспективу в равноправном взаимодействии, учитывая национальные интересы каждого государства в составе. Ранее Путин отметил, что в этом году количество стран-участниц БРИКС увеличилось до десяти. Он также отметил, что ключевой приоритет объединения заключается в достижении позитивных изменений в мировой экономике. Так, страны, входящие в объединение, демонстрируют рост доли национальных валют в международной торговле и инвестициях, а также разработку безопасных финансовых инструментов для взаимных расчетов, передает «Национальная служба новостей».