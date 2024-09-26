Парламент Тувы не стал назначать бывшего зама Шойгу сенатором

Парламент Тувы отказался назначать бывшего замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова сенатором от региона. Соответствующее решение одобрил Верховный Хурал.
«Парламент Тувы не стал назначать Руслана Цаликова сенатором», — передает telegram-канал RTVI. Сегодня в Туве прошло первое заседание нового созыва законодательного органа, где решались организационные вопросы, включая выбор сенатора.
Ранее Цаликову пророчили должность сенатора в Совете Федерации. Бывший замглавы баллотировался в региональный парламент от партии «Единая Россия» 8 сентября. Он на протяжении восьми с половиной лет занимал пост первого заместителя министра обороны России, однако 17 июня покинул свою должность в связи с отставкой главы Минобороны Сергея Шойгу.
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