Парламент Тувы не стал назначать бывшего зама Шойгу сенатором

26 сентября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Верховный Хурал Тувы не стал рассматривать вопрос о назначении Цаликова сенатором от региона Фото: Анна Майорова © URA.RU Парламент Тувы отказался назначать бывшего замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова сенатором от региона. Соответствующее решение одобрил Верховный Хурал. «Парламент Тувы не стал назначать Руслана Цаликова сенатором», — передает telegram-канал RTVI. Сегодня в Туве прошло первое заседание нового созыва законодательного органа, где решались организационные вопросы, включая выбор сенатора. Ранее Цаликову пророчили должность сенатора в Совете Федерации. Бывший замглавы баллотировался в региональный парламент от партии «Единая Россия» 8 сентября. Он на протяжении восьми с половиной лет занимал пост первого заместителя министра обороны России, однако 17 июня покинул свою должность в связи с отставкой главы Минобороны Сергея Шойгу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парламент Тувы отказался назначать бывшего замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова сенатором от региона. Соответствующее решение одобрил Верховный Хурал. «Парламент Тувы не стал назначать Руслана Цаликова сенатором», — передает telegram-канал RTVI. Сегодня в Туве прошло первое заседание нового созыва законодательного органа, где решались организационные вопросы, включая выбор сенатора. Ранее Цаликову пророчили должность сенатора в Совете Федерации. Бывший замглавы баллотировался в региональный парламент от партии «Единая Россия» 8 сентября. Он на протяжении восьми с половиной лет занимал пост первого заместителя министра обороны России, однако 17 июня покинул свою должность в связи с отставкой главы Минобороны Сергея Шойгу.