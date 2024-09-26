Парламент Тувы не стал назначать бывшего зама Шойгу сенатором

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, цаликов руслан
Верховный Хурал Тувы не стал рассматривать вопрос о назначении Цаликова сенатором от региона Фото:

Парламент Тувы отказался назначать бывшего замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова сенатором от региона. Соответствующее решение одобрил Верховный Хурал.

«Парламент Тувы не стал назначать Руслана Цаликова сенатором», — передает telegram-канал RTVI. Сегодня в Туве прошло первое заседание нового созыва законодательного органа, где решались организационные вопросы, включая выбор сенатора.

Ранее Цаликову пророчили должность сенатора в Совете Федерации. Бывший замглавы баллотировался в региональный парламент от партии «Единая Россия» 8 сентября. Он на протяжении восьми с половиной лет занимал пост первого заместителя министра обороны России, однако 17 июня покинул свою должность в связи с отставкой главы Минобороны Сергея Шойгу.

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Парламент Тувы отказался назначать бывшего замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова сенатором от региона. Соответствующее решение одобрил Верховный Хурал. «Парламент Тувы не стал назначать Руслана Цаликова сенатором», — передает telegram-канал RTVI. Сегодня в Туве прошло первое заседание нового созыва законодательного органа, где решались организационные вопросы, включая выбор сенатора. Ранее Цаликову пророчили должность сенатора в Совете Федерации. Бывший замглавы баллотировался в региональный парламент от партии «Единая Россия» 8 сентября. Он на протяжении восьми с половиной лет занимал пост первого заместителя министра обороны России, однако 17 июня покинул свою должность в связи с отставкой главы Минобороны Сергея Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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