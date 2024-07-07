Бывшему первому заместителю Шойгу пророчат должность сенатора от Тувы

Руслан Цаликов, ранее занимавший пост первого заместителя министра обороны РФ, может стать представителем Тувы в Совете Федерации. Об этом сообщили источники, близкие к властям республики.
«Руслан Цаликов, на протяжении восьми с половиной лет занимавший пост первого заместителя министра обороны России и покинувший его 17 июня, может стать представителем верховного хурала Тувы в Совете Федерации», — передают «Ведомости» информацию от источника. В настоящее время Цаликов баллотируется в региональный парламент от партии «Единая Россия». Выборы пройдут 8 сентября в единый день голосования.
По мнению политологов, более выгодным для Цаликова стало бы назначение в Совбез, который сейчас возглавляет Сергей Шойгу. Источник сообщает, что этот вариант рассматривался, но в итоге выбор пал на Совет Федерации. Уточняется, что получение мандата сенатора, для Цаликова первый важных шаг.
После отставки с поста Министра обороны РФ Сергея Шойгу, свои должности потеряли и ряд его заместителей. Среди них его первый заместитель Руслан Цаликов. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня 2024 года.
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