В Екатеринбурге закрыли на карантин еще две школы

26 сентября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

В учреждениях заболели более 20 учеников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии на дистанционное обучение перевели учеников школы №123 (Академический район) и лицея №100 (Уралмаш). В учреждениях суммарно заболели более 20 человек. Об этом URA.RU рассказал источник. «В школе №123 зафиксировали 11 заболевших, а в лицее №100 — десять. Оба учреждения закрыты на карантин. С детьми организовано дистанционное обучение», — передал собеседник. Ученики 123-й школы пробудут на дистанте минимум до 6 октября, а учащиеся лицея №100 — до 7 октября. В департаменте образования мэрии Екатеринбурга информацию об ограничительных мерах URA.RU подтвердили. Ранее стало известно о карантине в школах №16, 19, 23, 79, 181 и гимназии №94. За последний месяц в Екатеринбурге на удаленку отправили почти 200 классов в 93 школах. На 25 сентября в образовательных учреждениях города зафиксировано 130 случаев заболеваний пневмонией и 27 в садиках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии на дистанционное обучение перевели учеников школы №123 (Академический район) и лицея №100 (Уралмаш). В учреждениях суммарно заболели более 20 человек. Об этом URA.RU рассказал источник. «В школе №123 зафиксировали 11 заболевших, а в лицее №100 — десять. Оба учреждения закрыты на карантин. С детьми организовано дистанционное обучение», — передал собеседник. Ученики 123-й школы пробудут на дистанте минимум до 6 октября, а учащиеся лицея №100 — до 7 октября. В департаменте образования мэрии Екатеринбурга информацию об ограничительных мерах URA.RU подтвердили. Ранее стало известно о карантине в школах №16, 19, 23, 79, 181 и гимназии №94. За последний месяц в Екатеринбурге на удаленку отправили почти 200 классов в 93 школах. На 25 сентября в образовательных учреждениях города зафиксировано 130 случаев заболеваний пневмонией и 27 в садиках.