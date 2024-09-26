Дело Шарлота* об оправдании нацизма передано в суд

26 сентября 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Певец Шарлот обвиняется в оправдании нацизма Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Дело певца Эдуарда Шарлота (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в оправдании нацизма, передано в Самарский областной суд. Об этом сообщила прокуратура региона. «Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства. Прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении певца. Так, ему предъявлены обвинения по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, уничтожении официального документа (паспорта РФ) и унижении человеческого достоинства. В 2023 году Шарлот в своих соцсетях публиковал видеоролики, оскверняющие символы воинской славы России. Тем самым он проявлял явное неуважение к памятным датам истории страны, связанным с защитой Отечества. Кроме того, он сжег российский паспорт, продемонстрировав, что не поддерживает спецоперацию на Украине. После чего региональное СУ СК возбудило против музыканта уголовное дело по трем статьям: две — за «реабилитацию нацизма», и одна — за «оскорбление чувств верующих». Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Ему был продлен арест до 23 сентября текущего года. Однако областной суд решил оставить певца под стражей еще на месяц до обвинительного заключения прокуратуры. *Эдуард Шарлот внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дело певца Эдуарда Шарлота (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в оправдании нацизма, передано в Самарский областной суд. Об этом сообщила прокуратура региона. «Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства. Прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении певца. Так, ему предъявлены обвинения по статьям о реабилитации нацизма, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, уничтожении официального документа (паспорта РФ) и унижении человеческого достоинства. В 2023 году Шарлот в своих соцсетях публиковал видеоролики, оскверняющие символы воинской славы России. Тем самым он проявлял явное неуважение к памятным датам истории страны, связанным с защитой Отечества. Кроме того, он сжег российский паспорт, продемонстрировав, что не поддерживает спецоперацию на Украине. После чего региональное СУ СК возбудило против музыканта уголовное дело по трем статьям: две — за «реабилитацию нацизма», и одна — за «оскорбление чувств верующих». Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Ему был продлен арест до 23 сентября текущего года. Однако областной суд решил оставить певца под стражей еще на месяц до обвинительного заключения прокуратуры. *Эдуард Шарлот внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов