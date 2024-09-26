Лихачев: ядерный потенциал РФ полностью обеспечивает интересы страны

26 сентября 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Лихачев заявил, что РФ обладает необходимым ядерным потенциалом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Состояние стратегических ядерных сил России находится на необходимом уровне для полного удовлетворения всех интересов страны. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «На сегодняшний день наш ядерный потенциал обеспечивает все интересы Российской Федерации», — заявил Алексей Лихачев в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Его слова опубликованы в telegram-канале журналиста. Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности предложил внести изменения в ядерную доктрину. Так, будет расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. Информация о том, войдут ли Украина и страны НАТО в список документа, будет оглашена позже. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новая ядерная доктрина является сигналом для стран Запада и предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состояние стратегических ядерных сил России находится на необходимом уровне для полного удовлетворения всех интересов страны. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «На сегодняшний день наш ядерный потенциал обеспечивает все интересы Российской Федерации», — заявил Алексей Лихачев в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Его слова опубликованы в telegram-канале журналиста. Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности предложил внести изменения в ядерную доктрину. Так, будет расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. Информация о том, войдут ли Украина и страны НАТО в список документа, будет оглашена позже. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новая ядерная доктрина является сигналом для стран Запада и предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.