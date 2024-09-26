Сотрудники Природнадзора нашли в лесу ХМАО гриб, который подают в ресторанах с ликером на десерт. Дикоросы называются Алеврия оранжевая, внешне они напоминают апельсиновую корку из-за яркого окраса и причудливой формы. Фотографией находки инспекторы поделились в соцсети «ВКонтакте».
«Инспекторы Белоярского отдела Природнадзора Югры при патрулировании лесов в районе поселка Лыхма был обнаружен данный гриб. Его яркая окраска сразу привлекла внимание», — следует из сообщения.
Алеврия оранжевая растет в смешанных и лиственных местах. Гриб можно употреблять в пищу даже в сыром виде. В некоторых ресторанах дикорос поливают ликером и подают в качестве десерта.
Ранее URA.RU рассказывало о других необычных дикоросах, которые нашли жители ХМАО. Среди них, например, грибы, покрытые красными вкраплениями, которые напоминают капли крови. Дикоросы с жутким видом являются хищниками и называются Гиднеллум Пека, а в народе их прозвали «кровавый зуб».
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