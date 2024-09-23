23 сентября 2024

Природнадзор нашел в ХМАО жуткие грибы-монстры. Фото

Инспекторов Природнадзора ХМАО удивили грибы-хищники Гинделлум Пека
© Служба новостей «URA.RU»
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Гриб Гинделлум Пека в народе прозвали "кровавый зуб"
Гриб Гинделлум Пека в народе прозвали "кровавый зуб" Фото:

Сотрудники Природнадзора нашли в лесу ХМАО несъедобные грибы, покрытые красными вкраплениями, которые напоминают капли крови. Дикоросы с жутким видом являются хищниками и называются Гиднеллум Пека, а в народе их прозвали «кровавый зуб». Фотографией находки инспекторы поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Необычный внешний вид гриба породил множество прозвищ. Красные капли (выступают из-за избытка влаги) на шляпке называют „слезами дьявола“, а за схожие с зубами наросты, которые появляются у Гиднеллума Пека с возрастом, гриб окрестили „кровоточащими зубами“», — подписали фото инспекторы окружного Природнадзора. Подписчики рассказали, что не раз встречали подобный гриб в югорских лесах.

Кандидат биологических наук из Югорского госуниверситета Нина Филиппова рассказала корреспонденту URA.RU, что такие грибы для ХМАО не редкость. «Все грибы появляются после доджей. Никаких специальных условий для появления Гиднеллумов нет. Они регулярно встречаются в сосновых лесах», — поделилась собеседница агентства.

Ранее URA.RU рассказывало о других необычных дикоросах, которые нашли жители ХМАО. Среди них, например, гриб-коралл, похожий на оленьи рожки. Он называется Рамария желтая. Другой диковинной находкой у югорчан стали грибы фиолетового цвета. Оказалось, дикоросы под названием паутинник фиолетовый внесены в Красную книгу. А жители Радужного наткнулись в лесу на гриб, внешне напоминающий пиццу.

Грибы с жутким видом называются Гиднеллум Пека
Грибы с жутким видом называются Гиднеллум Пека
Фото:

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Сотрудники Природнадзора нашли в лесу ХМАО несъедобные грибы, покрытые красными вкраплениями, которые напоминают капли крови. Дикоросы с жутким видом являются хищниками и называются Гиднеллум Пека, а в народе их прозвали «кровавый зуб». Фотографией находки инспекторы поделились в соцсети «ВКонтакте». «Необычный внешний вид гриба породил множество прозвищ. Красные капли (выступают из-за избытка влаги) на шляпке называют „слезами дьявола“, а за схожие с зубами наросты, которые появляются у Гиднеллума Пека с возрастом, гриб окрестили „кровоточащими зубами“», — подписали фото инспекторы окружного Природнадзора. Подписчики рассказали, что не раз встречали подобный гриб в югорских лесах. Кандидат биологических наук из Югорского госуниверситета Нина Филиппова рассказала корреспонденту URA.RU, что такие грибы для ХМАО не редкость. «Все грибы появляются после доджей. Никаких специальных условий для появления Гиднеллумов нет. Они регулярно встречаются в сосновых лесах», — поделилась собеседница агентства. Ранее URA.RU рассказывало о других необычных дикоросах, которые нашли жители ХМАО. Среди них, например, гриб-коралл, похожий на оленьи рожки. Он называется Рамария желтая. Другой диковинной находкой у югорчан стали грибы фиолетового цвета. Оказалось, дикоросы под названием паутинник фиолетовый внесены в Красную книгу. А жители Радужного наткнулись в лесу на гриб, внешне напоминающий пиццу.
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