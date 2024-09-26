Дорожники ограничат движение между Екатеринбургом и Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
Ограничения продлятся с утра до вечера Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» между Екатеринбургом и Челябинском 27 сентября ограничат движение на время дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Возле Арамиля (184 — 185 километры) с 09:00 до 20:00 будут вестись дорожные работы по устройству слоев износа. Движение в направлении Екатеринбурга организуют по одной полосе», — следует из сообщения.

Водителей призвали заранее планировать свой маршрут. «Соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке трассы М-5 «Урал» между Екатеринбургом и Челябинском 27 сентября ограничат движение на время дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Возле Арамиля (184 — 185 километры) с 09:00 до 20:00 будут вестись дорожные работы по устройству слоев износа. Движение в направлении Екатеринбурга организуют по одной полосе», — следует из сообщения. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут. «Соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...