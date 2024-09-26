Дорожники ограничат движение между Екатеринбургом и Челябинском

Ограничения продлятся с утра до вечера
На участке трассы М-5 «Урал» между Екатеринбургом и Челябинском 27 сентября ограничат движение на время дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Возле Арамиля (184 — 185 километры) с 09:00 до 20:00 будут вестись дорожные работы по устройству слоев износа. Движение в направлении Екатеринбурга организуют по одной полосе», — следует из сообщения.
Водителей призвали заранее планировать свой маршрут. «Соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в компании.
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