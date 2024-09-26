Прокуратура отказалась заводить дело в отношении осквернителя могилы Маслякова

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Митрополит Корнилий в Староуткинске. Свердловская область, крест, могилы, кладбище, погост, место захоронения
В отношении вандала, осквернившего могилу Александра Маслякова, не стали заводить уголовное дело Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении вандала, разгромившего могилу ведущего программы КВН Александра Маслякова. Соответствующее постановление было отменено. Об сообщается в официальном telegram-канале КВН.

«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении вандала, осквернившего могилу А.В. Маслякова», — передают авторы канала. Прокурор не нашел в действиях осквернителя признаков преступления по статье о надругательстве над телами умерших (244 статья УК РФ).

Александр Масляков умер 8 сентября от рака легких. На момент смерти ему было 82 года. Ведущего КВН Маслякова похоронили 11 сентября на Новодевичьем кладбище.

Спустя чуть более недели неизвестный разгромил могилу телеведущего, вырвав крест и разбросав цветы, передает «Национальная служба новостей». Далее стало известно, что вандал находился в состоянии наркотического опьянения. Полиция задержала его и доставила в отделение. Им оказался 19-летний житель Москвы по имени Кирилл. На следующий день его отправили в психбольницу, передает RT.

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Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении вандала, разгромившего могилу ведущего программы КВН Александра Маслякова. Соответствующее постановление было отменено. Об сообщается в официальном telegram-канале КВН. «Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении вандала, осквернившего могилу А.В. Маслякова», — передают авторы канала. Прокурор не нашел в действиях осквернителя признаков преступления по статье о надругательстве над телами умерших (244 статья УК РФ). Александр Масляков умер 8 сентября от рака легких. На момент смерти ему было 82 года. Ведущего КВН Маслякова похоронили 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Спустя чуть более недели неизвестный разгромил могилу телеведущего, вырвав крест и разбросав цветы, передает «Национальная служба новостей». Далее стало известно, что вандал находился в состоянии наркотического опьянения. Полиция задержала его и доставила в отделение. Им оказался 19-летний житель Москвы по имени Кирилл. На следующий день его отправили в психбольницу, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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