Прокуратура отказалась заводить дело в отношении осквернителя могилы Маслякова

26 сентября 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

В отношении вандала, осквернившего могилу Александра Маслякова, не стали заводить уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении вандала, разгромившего могилу ведущего программы КВН Александра Маслякова. Соответствующее постановление было отменено. Об сообщается в официальном telegram-канале КВН. «Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении вандала, осквернившего могилу А.В. Маслякова», — передают авторы канала. Прокурор не нашел в действиях осквернителя признаков преступления по статье о надругательстве над телами умерших (244 статья УК РФ). Александр Масляков умер 8 сентября от рака легких. На момент смерти ему было 82 года. Ведущего КВН Маслякова похоронили 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Спустя чуть более недели неизвестный разгромил могилу телеведущего, вырвав крест и разбросав цветы, передает «Национальная служба новостей». Далее стало известно, что вандал находился в состоянии наркотического опьянения. Полиция задержала его и доставила в отделение. Им оказался 19-летний житель Москвы по имени Кирилл. На следующий день его отправили в психбольницу, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении вандала, разгромившего могилу ведущего программы КВН Александра Маслякова. Соответствующее постановление было отменено. Об сообщается в официальном telegram-канале КВН. «Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении вандала, осквернившего могилу А.В. Маслякова», — передают авторы канала. Прокурор не нашел в действиях осквернителя признаков преступления по статье о надругательстве над телами умерших (244 статья УК РФ). Александр Масляков умер 8 сентября от рака легких. На момент смерти ему было 82 года. Ведущего КВН Маслякова похоронили 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Спустя чуть более недели неизвестный разгромил могилу телеведущего, вырвав крест и разбросав цветы, передает «Национальная служба новостей». Далее стало известно, что вандал находился в состоянии наркотического опьянения. Полиция задержала его и доставила в отделение. Им оказался 19-летний житель Москвы по имени Кирилл. На следующий день его отправили в психбольницу, передает RT.