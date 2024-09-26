Mash: на борту пропавшего под Архангельском вертолета находился местный депутат

26 сентября 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

В вертолете, пропавшем с радаров под Архангельском, находились депутат Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На борту частного вертолета Robinson R44, пропавшего с радаров, находился местный депутат Сергей Сметанин. Вторым человеком на борту оказался бизнесмен Алексей Семенов, сообщает telegram-канал Mash. «На борту пропавшего Robinson R44 находился архангельский депутат Сергей Сметанин», — передает telegram-канал. Также на борту находился владелец компании, занимающейся металлоломом, и бизнесмен Алексей Семенов. Один из них написал близким, что через три часа будет дома, но по прошествии времени на связь не вышел. По предварительным данным, вертолет является собственностью другого депутата заксобрания Архангельской области — Петра Ватутина. Разрешения на полет при этом у вертолета не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На борту частного вертолета Robinson R44, пропавшего с радаров, находился местный депутат Сергей Сметанин. Вторым человеком на борту оказался бизнесмен Алексей Семенов, сообщает telegram-канал Mash. «На борту пропавшего Robinson R44 находился архангельский депутат Сергей Сметанин», — передает telegram-канал. Также на борту находился владелец компании, занимающейся металлоломом, и бизнесмен Алексей Семенов. Один из них написал близким, что через три часа будет дома, но по прошествии времени на связь не вышел. По предварительным данным, вертолет является собственностью другого депутата заксобрания Архангельской области — Петра Ватутина. Разрешения на полет при этом у вертолета не было.