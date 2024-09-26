Суд арестовал экс-депутата Госдумы Шилкина по делу о растрате

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Шилкин подозревается в растрате денежных средств, следует из материалов дела Фото:

Экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин арестован по делу о растрате. Он будет находиться под стражей до 24 ноября, сообщили в Басманном суде Москвы.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает РИА Новости заключение судьи. Он обвиняется в присвоении и растрате денежных средств.

Правоохранительные органы задержали Шилкина 25 сентября в Архангельске. Для проведения следственных мероприятий он был доставлен в Москву. В ходе расследования уголовного дела правоохранители провели обыски по месту жительства и в офисе экс-депутата. Он подозревается в хищении около двух миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей».

Экс-депутат подал в отставку в июле этого года. По данным пресс-службы партии «Новые люди», Шилкин решил вернуться к предпринимательской деятельности. До 2021 года он занимал пост главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Будучи депутатом, Шилкин выступал за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства.

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Экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин арестован по делу о растрате. Он будет находиться под стражей до 24 ноября, сообщили в Басманном суде Москвы. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает РИА Новости заключение судьи. Он обвиняется в присвоении и растрате денежных средств. Правоохранительные органы задержали Шилкина 25 сентября в Архангельске. Для проведения следственных мероприятий он был доставлен в Москву. В ходе расследования уголовного дела правоохранители провели обыски по месту жительства и в офисе экс-депутата. Он подозревается в хищении около двух миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей». Экс-депутат подал в отставку в июле этого года. По данным пресс-службы партии «Новые люди», Шилкин решил вернуться к предпринимательской деятельности. До 2021 года он занимал пост главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Будучи депутатом, Шилкин выступал за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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