Суд арестовал экс-депутата Госдумы Шилкина по делу о растрате

26 сентября 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Шилкин подозревается в растрате денежных средств, следует из материалов дела Фото: Пресс-служба Госдумы Экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин арестован по делу о растрате. Он будет находиться под стражей до 24 ноября, сообщили в Басманном суде Москвы. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает РИА Новости заключение судьи. Он обвиняется в присвоении и растрате денежных средств. Правоохранительные органы задержали Шилкина 25 сентября в Архангельске. Для проведения следственных мероприятий он был доставлен в Москву. В ходе расследования уголовного дела правоохранители провели обыски по месту жительства и в офисе экс-депутата. Он подозревается в хищении около двух миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей». Экс-депутат подал в отставку в июле этого года. По данным пресс-службы партии «Новые люди», Шилкин решил вернуться к предпринимательской деятельности. До 2021 года он занимал пост главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Будучи депутатом, Шилкин выступал за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин арестован по делу о растрате. Он будет находиться под стражей до 24 ноября, сообщили в Басманном суде Москвы. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает РИА Новости заключение судьи. Он обвиняется в присвоении и растрате денежных средств. Правоохранительные органы задержали Шилкина 25 сентября в Архангельске. Для проведения следственных мероприятий он был доставлен в Москву. В ходе расследования уголовного дела правоохранители провели обыски по месту жительства и в офисе экс-депутата. Он подозревается в хищении около двух миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей». Экс-депутат подал в отставку в июле этого года. По данным пресс-службы партии «Новые люди», Шилкин решил вернуться к предпринимательской деятельности. До 2021 года он занимал пост главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Будучи депутатом, Шилкин выступал за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства.