Бывшего депутата Госдумы Шилкина задержали

26 сентября 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина арестовали за крупные растраты, пишут СМИ Фото: Пресс-служба Госдумы Следователи задержали экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Об этом сообщили правоохранительные органы в разговоре с журналистами. Ранее СК РФ просил арестовать бывшего депутата, но информация была неподтвержденная на тот момент. «Следователи задержали Григория Шилкина. Его подозревают в особо крупной растрате», — передает ТАСС, ссылаясь на слова своего спикера из правоохранительных органов. В Басманный суд Москвы ранее поступило ходатайство от Следственного комитета РФ по поводу ареста Григория Шилкина. Однако тогда не подтверждалось, что это именно бывший депутат Госдумы. Григорий Шилкин покинул пост Госдумы в июле этого года. О причинах не сообщалось. Он известен тем, что выступал за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи задержали экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Об этом сообщили правоохранительные органы в разговоре с журналистами. Ранее СК РФ просил арестовать бывшего депутата, но информация была неподтвержденная на тот момент. «Следователи задержали Григория Шилкина. Его подозревают в особо крупной растрате», — передает ТАСС, ссылаясь на слова своего спикера из правоохранительных органов. В Басманный суд Москвы ранее поступило ходатайство от Следственного комитета РФ по поводу ареста Григория Шилкина. Однако тогда не подтверждалось, что это именно бывший депутат Госдумы. Григорий Шилкин покинул пост Госдумы в июле этого года. О причинах не сообщалось. Он известен тем, что выступал за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства.