Бывшего депутата Госдумы Шилкина задержали

Следователи задержали экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Об этом сообщили правоохранительные органы в разговоре с журналистами. Ранее СК РФ просил арестовать бывшего депутата, но информация была неподтвержденная на тот момент.
«Следователи задержали Григория Шилкина. Его подозревают в особо крупной растрате», — передает ТАСС, ссылаясь на слова своего спикера из правоохранительных органов.
В Басманный суд Москвы ранее поступило ходатайство от Следственного комитета РФ по поводу ареста Григория Шилкина. Однако тогда не подтверждалось, что это именно бывший депутат Госдумы.
Григорий Шилкин покинул пост Госдумы в июле этого года. О причинах не сообщалось. Он известен тем, что выступал за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.