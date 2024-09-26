Бывшего депутата Госдумы Шилкина задержали

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Бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина арестовали за крупные растраты, пишут СМИ Фото:

Следователи задержали экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Об этом сообщили правоохранительные органы в разговоре с журналистами. Ранее СК РФ просил арестовать бывшего депутата, но информация была неподтвержденная на тот момент.

«Следователи задержали Григория Шилкина. Его подозревают в особо крупной растрате», — передает ТАСС, ссылаясь на слова своего спикера из правоохранительных органов.

В Басманный суд Москвы ранее поступило ходатайство от Следственного комитета РФ по поводу ареста Григория Шилкина. Однако тогда не подтверждалось, что это именно бывший депутат Госдумы.

Григорий Шилкин покинул пост Госдумы в июле этого года. О причинах не сообщалось. Он известен тем, что выступал за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства.

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Следователи задержали экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Об этом сообщили правоохранительные органы в разговоре с журналистами. Ранее СК РФ просил арестовать бывшего депутата, но информация была неподтвержденная на тот момент. «Следователи задержали Григория Шилкина. Его подозревают в особо крупной растрате», — передает ТАСС, ссылаясь на слова своего спикера из правоохранительных органов. В Басманный суд Москвы ранее поступило ходатайство от Следственного комитета РФ по поводу ареста Григория Шилкина. Однако тогда не подтверждалось, что это именно бывший депутат Госдумы. Григорий Шилкин покинул пост Госдумы в июле этого года. О причинах не сообщалось. Он известен тем, что выступал за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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