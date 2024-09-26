Делегация ХМАО работает на форуме «Российской энергетической неделе» в Москве

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Делегация от ХМАО прибыла на форум Российской энергетической недели в Москве
Делегация от ХМАО прибыла на форум Российской энергетической недели в Москве Фото:

Представители югорского правительства работают на форуме «Российская энергетическая неделя». В течение трех дней участники посетят более 30 тематических сессий и обсудят перспективы международного сотрудничества и развитие топливно-энергетической отрасли.

«На форуме рассматриваются самые важные вопросы и вызовы, которое стоят перед современным миром. Здесь обсуждаются новые технологии. И, как отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, деловая программа РЭН сформирована с учётом запроса отрасли на обновление и формирование новых подходов в производстве. Наш регион по праву называют энергетическим сердцем России, поэтому для Югры участие в нём является стратегически важным», — приводит слова директора департамента строительства и ЖКХ Югра Матвея Карова telegram-канал ведомства.

Губернатор Руслан Кухарук возглавил региональную делегацию. На полях форума участники обсуждают вопросы энергоэффективности, развитие энергетики, новые технологии в сфере ТЭК и многое другое. Ранее Кухарук, выступая на площадке форум, анонсировал льготы для нефтяников, разрабатывающих новые месторождения.

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Представители югорского правительства работают на форуме «Российская энергетическая неделя». В течение трех дней участники посетят более 30 тематических сессий и обсудят перспективы международного сотрудничества и развитие топливно-энергетической отрасли. «На форуме рассматриваются самые важные вопросы и вызовы, которое стоят перед современным миром. Здесь обсуждаются новые технологии. И, как отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, деловая программа РЭН сформирована с учётом запроса отрасли на обновление и формирование новых подходов в производстве. Наш регион по праву называют энергетическим сердцем России, поэтому для Югры участие в нём является стратегически важным», — приводит слова директора департамента строительства и ЖКХ Югра Матвея Карова telegram-канал ведомства. Губернатор Руслан Кухарук возглавил региональную делегацию. На полях форума участники обсуждают вопросы энергоэффективности, развитие энергетики, новые технологии в сфере ТЭК и многое другое. Ранее Кухарук, выступая на площадке форум, анонсировал льготы для нефтяников, разрабатывающих новые месторождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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