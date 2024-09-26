Суд отказал Блиновской в снятии ареста с автомобиля Lamborghini

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Елена Блиновская находится в СИЗО из-за неуплаты налогов Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Автомобиль Lamborghini блогера Елены Блиновский останется под арестом. Соответствующее решение выдвинул Савеловский районный суд Москвы.

«Ходатайство о снятии ареста с автомобиля марки Lamborghini оставить без удовлетворения», — передает ТАСС заявление судьи. Отмечается, что адвокат Блиновской планировал, что суд удовлетворит ходатайство, так как автомобиль принадлежит лизинговой компании.

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 908 миллионов рублей. Из материалов дела следует, что она использовала схемы дробления бизнеса. Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть страну. Сейчас она находится под арестом. Ей удалось выплатить 230 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность перед налоговой.

Ранее суд продлил блогеру арест до 2 февраля 2025 года. В том числе продлены сроки ареста на имущество, передает деловое издание «Взгляд».

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Автомобиль Lamborghini блогера Елены Блиновский останется под арестом. Соответствующее решение выдвинул Савеловский районный суд Москвы. «Ходатайство о снятии ареста с автомобиля марки Lamborghini оставить без удовлетворения», — передает ТАСС заявление судьи. Отмечается, что адвокат Блиновской планировал, что суд удовлетворит ходатайство, так как автомобиль принадлежит лизинговой компании. Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 908 миллионов рублей. Из материалов дела следует, что она использовала схемы дробления бизнеса. Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть страну. Сейчас она находится под арестом. Ей удалось выплатить 230 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность перед налоговой. Ранее суд продлил блогеру арест до 2 февраля 2025 года. В том числе продлены сроки ареста на имущество, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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