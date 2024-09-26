Суд отказал Блиновской в снятии ареста с автомобиля Lamborghini

26 сентября 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская находится в СИЗО из-за неуплаты налогов Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Автомобиль Lamborghini блогера Елены Блиновский останется под арестом. Соответствующее решение выдвинул Савеловский районный суд Москвы. «Ходатайство о снятии ареста с автомобиля марки Lamborghini оставить без удовлетворения», — передает ТАСС заявление судьи. Отмечается, что адвокат Блиновской планировал, что суд удовлетворит ходатайство, так как автомобиль принадлежит лизинговой компании. Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 908 миллионов рублей. Из материалов дела следует, что она использовала схемы дробления бизнеса. Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть страну. Сейчас она находится под арестом. Ей удалось выплатить 230 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность перед налоговой. Ранее суд продлил блогеру арест до 2 февраля 2025 года. В том числе продлены сроки ареста на имущество, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобиль Lamborghini блогера Елены Блиновский останется под арестом. Соответствующее решение выдвинул Савеловский районный суд Москвы. «Ходатайство о снятии ареста с автомобиля марки Lamborghini оставить без удовлетворения», — передает ТАСС заявление судьи. Отмечается, что адвокат Блиновской планировал, что суд удовлетворит ходатайство, так как автомобиль принадлежит лизинговой компании. Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 908 миллионов рублей. Из материалов дела следует, что она использовала схемы дробления бизнеса. Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть страну. Сейчас она находится под арестом. Ей удалось выплатить 230 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность перед налоговой. Ранее суд продлил блогеру арест до 2 февраля 2025 года. В том числе продлены сроки ареста на имущество, передает деловое издание «Взгляд».