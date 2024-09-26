26 сентября 2024

СК РФ: мигрант напал в Москве на врачей, приехавших помогать ему

© Служба новостей «URA.RU»
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СК РФ возбудит уголовное дело против мигранта
СК РФ возбудит уголовное дело против мигранта Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное преследование в отношении мигранта за нападение на медицинских работников в Москве. Об этом ранее стало известно из сообщений в социальных сетях.

«В одном из районов Москвы к 24-летнему мигранту прибыла бригада врачей. В ходе осмотра молодой человек повел себя неадекватно и набросился на медиков... Глава ведомства поручил... возбудить уголовное дело», — передает пресс-служба СК РФ с своем официальном telegram-канале «Следком».

Процессуальная проверка ведется по статье 213 Уголовного кодекса РФ, касающейся хулиганства. Поручение Бастрыкина взято под особый контроль в центральном офисе Следственного комитета.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное преследование в отношении мигранта за нападение на медицинских работников в Москве. Об этом ранее стало известно из сообщений в социальных сетях. «В одном из районов Москвы к 24-летнему мигранту прибыла бригада врачей. В ходе осмотра молодой человек повел себя неадекватно и набросился на медиков... Глава ведомства поручил... возбудить уголовное дело», — передает пресс-служба СК РФ с своем официальном telegram-канале «Следком». Процессуальная проверка ведется по статье 213 Уголовного кодекса РФ, касающейся хулиганства. Поручение Бастрыкина взято под особый контроль в центральном офисе Следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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