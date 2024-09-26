СК РФ: мигрант напал в Москве на врачей, приехавших помогать ему

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное преследование в отношении мигранта за нападение на медицинских работников в Москве. Об этом ранее стало известно из сообщений в социальных сетях.
«В одном из районов Москвы к 24-летнему мигранту прибыла бригада врачей. В ходе осмотра молодой человек повел себя неадекватно и набросился на медиков... Глава ведомства поручил... возбудить уголовное дело», — передает пресс-служба СК РФ с своем официальном telegram-канале «Следком».
Процессуальная проверка ведется по статье 213 Уголовного кодекса РФ, касающейся хулиганства. Поручение Бастрыкина взято под особый контроль в центральном офисе Следственного комитета.
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