RT: в Подмосковье ищут сбежавшего с автоматом срочника

В Московской области был введен план «Перехват» с целью поиска сбежавшего солдата-срочника из многофункционального огневого центра. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свой источник. Официально информация не подтверждалась.
«В Московской области введён план „Перехват“, силовики ищут срочника, который сбежал из многофункционального огневого центра. По данным источника RT, у 19-летнего Даниила Ф. с собой автомат», — пишет RT на своем официальном сайте.
Инцидент произошел на территории парка «Патриот», где, по данным telegram-канала Mash, размещен указанный огневой центр. О пропаже молодого человека, предположительно, стало известно, когда он не появился на утреннем построении.
План «Перехват» предполагает создание опергруппы по поиску транспорта, связанного с тяжким или особо тяжким преступлением, отмечает «Коммерсант». Официального подтверждения информации о сбежавшем срочнике еще поступало.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.